Väitös: Lasten saamisella on huomattavasti suurempi negatiivinen vaikutus naisten kuin miesten tuloihin

Tutkimustieto työvoimapoliittisista aiheista auttaa ymmärtämään työmarkkinoilla esiintyviä ilmiöitä ja laatimaan tutkimukseen perustuvaa työvoimapolitiikkaa. Antti Sieppi tarkastelee väitöskirjassaan työmarkkinoihin liittyviä ilmiöitä useasta näkökulmasta.

Sosiaalisten ja matemaattisen taitojen merkitys työmarkkinoilla on kasvanut

Väitöskirjan ensimmäisessä artikkelissa käytetään kansainvälisen aikuisten taitotutkimuksen (PIAAC) Euroopan maiden aineiston kysymyksiä eurooppalaisten työmarkkinoiden tehtäväsisällön selvittämiseksi. Tehtäväsisällön muutoksia verrataan Euroopan työmarkkinoiden ammattirakenteiden muutoksiin.

- Vaikka eurooppalaisissa työmarkkinoissa on jonkin verran vaihtelua, kokonaisuudessaan niiden ammattirakenteet vaikuttavat kehittyneen samankaltaisesti kuin Yhdysvalloissa. Sosiaalisia taitoja vaativien ammattien osuus työmarkkinoista on kasvanut, kuten myös matemaattisten taitojen molempien ääripäiden. Yleinen selitys tälle ilmiölle on se, että automaatio korvaa erityisesti rutiininomaisia tehtäviä, Antti Sieppi toteaa.

Yliopistotutkinnon sisältö on yhteydessä yrittäjäksi ryhtymiseen

Yhden yrittäjäksi ryhtymistä selittävän tekijän on ajateltu olevan yrittäjyydessä väitetysti tarvittavat monipuoliset taidot. Toisessa artikkelissa tarkastellaan yliopisto-opiskelijoiden tutkintorakenteiden yhteyttä yrittäjyyteen valmistumisen jälkeen.

- Kauppakorkeakoulusta valmistuneista yrittäjäksi päädyttiin useammin, mikäli tutkinnossa oli keskiarvoa enemmän sivuaineiden opintosuorituksia. Tutkimus osoittaa kuitenkin, että nämä tulokset selittyvät pitkälti mittaustavalla. Todellisuudessa ylimääräisten pääaineen kurssien suorittaminen on yhteydessä harvempaan yrittäjäksi ryhtymiseen, mutta niin myös opintosuoritusten keskittyminen harvempaan aineeseen, sanoo Sieppi.

Suomalaisten ammattioppilaitosten johtamiskäytännöt ovat hyvät

Kolmannessa artikkelissa tutkitaan suomalaisten ammattioppilaitosten johtamiskäytäntöjä.

- Vaikka tuloksia eri maihin ja toimialoihin vertailtaessa on oltava varovainen, vaikuttaa siltä, että suomalaisten ammattioppilaitosten johtamiskäytännöt ovat maailmanlaajuisesti verraten varsin hyvällä tasolla. Suomen työmarkkinainstituutiot kuitenkin selittävät verrattain matalaa tulosta henkilöstöjohtamiseen liittyvissä johtamiskäytännöissä, kertoo Sieppi.

Lasten saaminen vaikuttaa merkittävissä määrin sukupuolten välisiin tuloeroihin

Väitöskirjan viimeisessä artikkelissa käytetään suomalaisia rekisteriaineistoja lasten saamisen tulovaikutuksien tutkimiseksi.

- Tuloksien perusteella lasten saaminen ei vaikuta miesten tuloihin käytännössä ollenkaan, mutta sillä on naisten tuloihin, työllisyyteen ja tuntipalkkaan merkittävä ja pitkäkestoinen negatiivinen vaikutus, toteaa Sieppi.

- Sekä norjalainen että tanskalainen tutkimus on näyttänyt, että naispareissa synnyttävän osapuolen tulot putoavat huomattavasti vähemmän kuin heteropareissa. Onkin siis oletettavissa, että myös Suomessa negatiiviset vaikutukset naisten työmarkkinatulemiin johtuvat pitkälti kulttuurinormeista ja asenneilmapiiristä.

KTM Antti Siepin taloustieteen väitöskirjan ”Essays on Skills and Labour Markets” tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 6.6.2025 kello 12.00 Seminaarinmäellä päärakennuksen salissa C2. Vastaväittäjänä toimii dosentti, johtava tutkija Kari Hämäläinen (Jyväskylän yliopisto ja Valtion taloudellinen tutkimuslaitos) ja kustoksena professori Jaakko Pehkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Tutustu Antti Siepin väitöskirjaan.

Lisätietoja:

Antti Sieppi

antti.sieppi@kapsi.fi