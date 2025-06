Miina Sillanpään perustamat ensikodit auttavat vauvaperheitä edelleen

Pelastamalla äiti pelastetaan lapsi. Jokainen lapsi on pelastettava elämälle, kiteytti Miina Sillanpää kuvatessaan ensikotien toiminta-ajatusta.

– Harva ajatus on kestänyt näin ajankohtaisena vuosikymmenien ajan. Vaikka äitien tilanne on muuttunut 80 vuodessa, niin edelleen osalle heistä tarvitaan tiivistä apua raskauden loppuvaiheeseen ja vauvan elämän alkuun, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Oona Ylönen.

Vauvaperheet ovat merkittävästi huonommassa kunnossa

Apua hakevat vauvaperheet ovat merkittävästi huonommassa kunnossa kuin aikaisemmin. Ensikotiin tulevilla vanhemmilla on yhtä aikaa vakavia ongelmia perhe-elämässä, mielenterveydessä ja taloudessa. Lähisuhdeväkivaltaa on kokenut kolmannes ensikotiin tulevista äideistä.

– Maailman onnellisimmassa maassa monet voivat huonosti. Vauvaperheiden ongelmien taustalla on usein kuitenkin jo pitkään jatkuneet, ehkä jopa sukupolvien yli periytyneet ongelmat, Ylönen sanoo.

Mielenterveysongelmat ja uupumus vaarantavat vauvan

Ensikotiin tulevien vanhempien ongelmat liittyvät usein vaikeisiin elämäntilanteisiin, joissa vanhemman kyky vastata vauvan tarpeisiin ei ole syystä tai toisesta vauvan kannalta riittävää ja tarvitaan erityistä tukea. Monet vanhemmat kokevat epävarmuutta omassa vanhemmuudessaan tai tarvitsevat apua vauvan hoitoon ja varhaisen vuorovaikutuksen rakentamiseen.

Vauvaperheissä esiintyvä lähisuhdeväkivalta on huolestuttanut jo pitkään. Ensikotiin tulevista äideistä lähes 45 prosentilla on pitkäaikaisia traumaattisia kokemuksia. Henkisen tai fyysisen väkivallan kohteeksi on joutunut yli puolet ja yli kolmanneksella on itsetuhoisuutta.

Vauvaperheiden kohtaamispaikat ovat tärkeitä

Ensi- ja turvakotien liiton mielestä tarvitaan konkreettisia keinoja vähentää vanhempien kokemaa kuormitusta ja yksinäisyyttä. Matalan kynnyksen kohtaamispaikat vauvaperheille ovat tärkeitä paikkoja vahvistaa vanhemmuutta.

– Painopisteen tulee olla sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä ja varhaisessa tuessa, mutta tarvitaan myös tiiviimpää sekä raskaus- ja vauva-aikaan erikoistunutta tukea, Ylönen sanoo.

Ensikodin ympärivuorokautinen tuki on tarpeen, kun perheellä on äkillinen kriisi tai mielenterveyden pulmia. Jäsenyhdistystemme 10 ensikodissa viime vuonna apua sai 502 lasta ja aikuista.



Miina Sillanpään perustamat ensikodit voivat hyvin

Tänäänkin, Miina Sillanpään syntymäpäivänä, kymmenessä ensikodissa on aloitettu päivä yhteisellä aamupalalla. Pöydän ääreen ovat kokoontuneet kaikki vanhemmat vauvoineen ja paikalla olevat auttajat. Siitä alkaa uuden alun rakentaminen, jolla tuetaan vanhemman ja vauvan suhteen kehittymistä sekä opetellaan vauvan tarvitsemaa huolenpitoa ja arjen hallintaa yhdessä.

Sillanpää uskoi järjestöjen voimaan yhteiskunnallisen muutoksen edistäjinä. Hän korosti kansalaisvaikuttamisen merkitystä ja kannusti ihmisiä osallistumaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Hänen mukaansa järjestötoiminta oli keino rakentaa oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa ja parantaa erityisesti naisten ja vähäosaisten asemaa.

Järjestöt kokoontuvat Miina Sillanpään Soihtu-muistomerkille Helsingin Tokoinrantaan 4.6. klo 9 juhlistamaan Miinan Sillanpään syntymäpäivää.