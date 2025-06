Helsingin ensikotiyksiköt siirtyvät Hoivatielle – Vallilaan hyvinvoinnin valtakunnallinen osaamisyhteisö

– Otamme tehtävän vastaan tietoisena sen tärkeydestä ja korkeasta laadusta. Helsingin ensikodilla on Hoivatien omistajien Nuorten Ystävien ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön tavoin pitkä historia, joka on aina nojannut vahvaan arvopohjaan – tahtoon tuottaa yhteiskunnallista hyvää. On hienoa saada olla mukana turvaamassa toiminnan jatkumista myös tulevaisuudessa, sujuvassa yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa. Siirtymisprosessi valmistellaan huolellisesti hyödyntäen henkilöstön osaamista ja tietämystä, sanoo Hoivatien toimitusjohtaja Tiina Haanpää.



– Olemme tyytyväisiä, että Ensi-Kodin tien yhteisö vahvistuu merkittävästi toteutuvan liiketoimintakaupan ansiosta. Syntyvyyden nopea väheneminen Suomessa ja läntisessä maailmassa haastaa meidät pitämään erityisen hyvän huolen jokaisen lapsen elämästä. Aikamme kutsuu meitä rakentamaan arvoliittoumia, joita yhdistää halu palvella ja tuottaa yhteiskunnallista hyvää, toteaa Helsingin ensikoti ry:n johtokunnan puheenjohtaja Kirsi Salonen.



Liiketoimintakaupan ansiosta Suomeen syntyy ainutlaatuinen, koko maata palveleva sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisyhteisö. Helsingin Vallilaan, Ensi-Kodin tielle muodostuvassa kokonaisuudessa toimivat Helsingin ensikoti, päihdehoitoa antava Addiktum Oy sekä ympärivuorokautisesta perhe- ja päihdekuntoutuksesta vastaava Hoivatie. Yhdessä ne luovat yhteisön, joka mahdollistaa ketterät ja vaikuttavat palvelupolut ja vahvan tuen vauva- ja lapsiperheille. Sitä tarjoavat esimerkiksi vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen erikoistuneet ensikotiyksiköt Taika ja Helmi sekä vauva- ja pikkulapsilähtöinen perhekuntoutus Verso. Jokainen osapuolista tuo oman osaamisensa ja verkostonsa osaksi uutta osaamisyhteisöä, joka kehittyy ja vahvistuu systeemisesti asiakkaidensa parhaaksi.



Yhteiskunnallinen yritys Hoivatie on yksi Suomen suurimmista kotimaisesti omistetuista sosiaalialan toimijoista. Sen omistajatahot Nuorten Ystävät ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr ovat yli sadan vuoden ajan tehneet työtä yhteisöjen ja yhteiskunnan hyväksi. Hoivatiellä työskentelee lähes tuhat ammattilaista 17 paikkakunnalla yli 60 eri yksikössä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaminen kertoo, että Hoivatien ensisijainen tavoite on tehdä yhteiskunnallista hyvää liiketoiminnan avulla.



Vuonna 1936 perustettu Helsingin ensikoti ry on Suomen ensimmäinen ensikoti. Kauppaan sisältyvissä yksiköissä on noin 35 työntekijää, jotka siirtyvät Hoivatien palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.9.2025 alkaen. Helsingin ensikoti ry jatkaa toimintaansa perhe- ja päihdekuntoutuksen avopalvelujen tuottajana sekä ensikotityön kehittäjäyhteisönä Hoivatien ja muiden kumppaneidensa kanssa.