Huuhkajat ja Helmarit taisteluun nettikiusaamista vastaan – taustalla tuoreen selvityksen surulliset tulokset

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tekemä ja tietoliikenneyritys Elisan mahdollistama nettikiusaamiskysely toteutettiin vuodenvaihteessa 2025 ja siihen vastasi noin 6000 13-18-vuotiasta suomalaisnuorta. Selvityksen mukaan liki 80 % lapsista ja nuorista on nähnyt muihin nuoriin kohdistuvaa kiusaamista netissä. 25 % on nähnyt netissä vakavaa väkivaltaa sisältäviä kiusaamisvideoita, joissa toista nuorta esimerkiksi pahoinpidellään.

– Vain pieni osa nuorista kertoo puuttuvansa kiusaamiseen, pääasiallisesti koska kiusaajalle ei tule teoistaan juuri mitään seurauksia. Moni nuori uskoo silti, että heillä itsellään on mahdollisuus vaikuttaa nettikiusaamisen vähentämiseen. Meillä aikuisilla on kuitenkin suurin vastuu tilanteen parantamisesta. On äärimmäisen tärkeää vahvistaa nuorten luottamusta siitä, että me aikuiset emme jätä heitä yksin ratkaisemaan kiusaamistilanteita, Paula Aalto Mannerheimin Lastensuojeluliitosta sanoo.

Palloliitolla on liki 130 000 junnuharrastajaa, joista iso osa viettää myös aikaa netissä ja somessa.

– Kiusaaminen on niin iso ongelma, että kaikkien yhteiskunnan toimijoiden on osallistuttava sen ratkaisemiseen. Tulemme kommunikoimaan aiheesta laajasti vanhemmille sekä myös valmentajille, jakaen tietoa siitä, miten nuoria voi kannustaa kertomaan kiusaamisesta ja myös tarjoamaan heille tietoa auttavista tahoista. Joukkueita myös rohkaistaan miettimään yhdessä hyviä tapoja kannustaa kavereita, Palloliiton seurapalvelujohtaja Timo Huttunen kertoo.

Elisa on tehnyt pitkään yhteistyötä sekä Palloliiton että MLL:n kanssa nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kampanja on osa yrityksen vuonna 2024 käynnistämää lasten ja nuorten digihyvinvoinnin hanketta.

– Kampanja on hieno osoitus siitä, miten voimme yhdessä merkittävien kumppaneidemme kanssa yhdistää voimamme ja tuoda tärkeälle aiheelle näkyvyyttä. Haluamme edistää fiksuja tapoja käyttää älylaitteita ja siihen kuuluu olennaisena osana kunnioittava käyttäytyminen muita kohtaan, lasten ja nuorten digihyvinvoinnin hankkeesta vastaava Laura Hyle Elisalta sanoo.

Pallo on sulla -kampanja näkyy kesän aikana sekä Huuhkajien peleissä, tapahtumatoreilla sekä sosiaalisessa mediassa. Kampanjan lanseeraus tapahtui 3.6. Huuhkajien lehdistötilaisuudessa, johon pelaajat saapuivat kampanjaa tukevat paidat päällään. Lisätietoja nettikiusaamisesta ja kampanjakokonaisuudesta elisa.fi/palloonsulla

