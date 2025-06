Kirjailijatähti Taylor Jenkins Reidin uutuuden kansainvälinen ilmestymispäivä on tänään – Odotettu Tähtienvälinen (Gummerus) on luettavissa heti myös suomeksi

Joan Goodwin valitaan kesällä 1980 tuhansien hakijoiden joukosta NASA:n koulutusohjelmaan. Valmistautuessaan ensimmäiselle avaruuslennolleen hän löytää rakkauden, joka saa hänet kyseenalaistamaan oman paikkansa maailmankaikkeudessa. Mutta joulukuussa 1984, kesken avaruuslennon, kaikki muuttuu silmänräpäyksessä.

Nopeatempoinen, jännittävä ja tunteikas Tähtienvälinen (Gummerus) kertoo kahden naisen ihanan ja intohimoisen rakkaustarinan. Romaani on Taylor Jenkins Reidiä parhaimmillaan: ikoninen aikakausi ja ainutlaatuinen miljöö piirtyvät esiin moniulotteisten henkilöiden kautta.

Amerikkalaisbestselleristi Taylor Jenkins Reidon yksi 2020-luvun menestyneimmistä kirjailijoista. Hänen kirjansa ovat myyneet yhteensä yli 21 miljoonaa kappaletta ja niitä on käännetty 42 kielelle. Läpimurtoteos Evelyn Hugon seitsemän aviomiestä (Gummerus) pysyi Yhdysvaltojen myyntilistoilla taukoamatta yli kaksi vuotta noustuaan booktok-ilmiöksi, ja siitä on tekeillä elokuvasovitus. Suositusta Daisy Jones and The Six -romaanista on tehty Reese Witherspoonin tuottama tv-sarja.

taylorjenkinsreid.com

Taylor Jenkins Reid: Tähtienvälinen (Gummerus)

alkuteos Atmosphere

suomentanut Jade Haapasalo

412 sivua

Ilmestynyt painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Mimosa Willamo

