Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö tukee merkittävällä tavalla yliopiston tutkimusta – kaikkiaan 158 400 euron tuki väitöskirjatutkijoille

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö tukee sekä väitöskirjatyönsä alussa että jo pitkällä olevia henkilöitä. Vuonna 2025 säätiö myönsi yhteensä 158 400 euroa apurahoja. Lisäksi professori Kalevi Heinilän rahastosta myönneƫtiin 5000 euron apuraha Elina Sarkkiselle. Eniten apurahoja myönnettiin kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan, yhteensä 44 000 euroa.

"Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön myöntämät apurahat ovat merkittävä tuki väitöskirjatutkijoille eri vaiheissa tutkimustyötään. Erityisesti väitöskirjojen loppuunsaattaminen vaatii usein intensiivistä työskentelyä ja keskittymistä, johon taloudellinen tuki tuo mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti. Säätiön tuki ei ainoastaan edistä yksittäisten tutkijoiden etenemistä, vaan vahvistaa myös koko tiedeyhteisöämme ja tutkimuksen laatua", säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, professori Marja-Kristiina Lerkkanen sanoo.

"Olemme kiitollisia Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiölle pitkäjänteisestä ja vaikuttavasta tuesta yliopistomme tutkimukselle. Säätiön apurahat mahdollistavat monitieteisten tutkimushankkeiden etenemisen ja tukevat tutkijoita, jotka kehittävät tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää osaamista. Tällainen tuki on keskeistä, kun rakennamme tulevaisuuden osaamista ja vahvistamme tutkimuksen vaikuttavuutta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin", rehtori Jari Ojala kiittää.

Säätiö on myöntänyt apurahoja vuodesta 1970 alkaen lähes 4 miljoonaa euroa.

Säätiö myöntää apurahojen lisäksi tunnustuspalkinnon hyvästä tutkimuksesta Jyväskylän yliopistossa. Palkinto on ensisijaisesti tarkoitettu nuorelle tutkijalle, joka on tehnyt merkittävää tutkimusta Jyväskylän yliopistossa ja oma-aloitteisesti luonut kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tunnustuspalkinto on myönnetty vuodesta 2010 alkaen ja se jaettiin viimeksi vuonna 2025 kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan apulaisprofessori Miriam Nokialle.

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö

Lääkintäneuvos Artturi Nyyssönen oli yksi 1900-luvun keskeisistä vaikuttajista Jyväskylän seudulla. Toimiessaan eri tehtaiden lääkärinä hän paneutui voimakkaasti paikallisen tason työterveystoimintaan.

Puolisonsa Ellenin kanssa Artturi Nyyssönen perusti Jyväskylään vuonna 1922 yksityisen synnytyslaitoksen ja aloitti äitiysneuvolatoiminnan, joka oli vähävaraisille äideille ilmaista. Omistamansa yhtiön kautta Nyyssönen osallistui myös laivamatkailun kehittämiseen ja liike-elämään.

Vuonna 1970 säätiön perustamistilaisuudessa Nyyssönen toi julki lujan uskonsa akateemisen yhteisön merkitykseen lausuessaan, että "kaiken muun sortuessa ympärillä jäävät yliopistot yhä jäljelle". Säätiön perustamisasiakirja on allekirjoitettu 6.4.1970 ja oikeusministeriön vahvistus on saatu 14.5.1970.

Liitteenä lista kaikista apurahansaajista.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Merja Uusi-Kyyny

Puh. 050 502 2045, merja.uusi-kyyny@eans.fi