Asianajajilta maksutonta oikeudellista neuvontaa sateenkaari-ihmisille 25.6.

Päivystykseen ei ole ennakkoajanvarausta: neuvontaa annetaan walk in -periaatteella klo 15–17.30 Hobo Helsingissä (Kluuvikatu 4), joten itseä askarruttavia asioita voi tulla kysymään matalalla kynnyksellä. Päivystämässä on erityisesti yhdenvertaisuus-, rikos- sekä perhe- ja perintöasioihin perehtyneitä asianajajia. Keskustelu asianajajan kanssa on aina täysin luottamuksellista ja neuvontaa voidaan antaa suomeksi ja englanniksi.

Maksuttomalla asianajajapäivystyksellä on pitkät perinteet: asianajajat ovat antaneet säännöllisesti oikeudellista neuvontaa eri paikkakunnilla jo yli 25 vuoden ajan. Erityisesti lhbtiq+-ihmisille kohdennettua neuvontaa on tarjottu muutaman vuoden ajan osana Suomen Asianajajien kumppanuutta Helsinki Priden kanssa.

Aiemmilla kerroilla kävijöiden kysymykset ovat liittyneet esimerkiksi hedelmällisyyshoitoihin, äitiyden tunnustamiseen samaa sukupuolta olevien liitossa ja uusperheen perintöoikeudellisiin asioihin. Lisäksi on tullut maahanmuuttoon sekä työ- ja rikosoikeuteen liittyviä kysymyksiä, ja toisaalta läheskään kaikki aiheet eivät ole liittyneet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen erityisiin kysymyksiin.

– On ilo olla Pride-viikolla mukana tarjoamassa mahdollisuuden keskustella oikeudellisista kysymyksistä luottamuksellisesti. Asianajotyössä ihmisten kohtaaminen on keskeinen osa työtä. Rikos- ja ulkomaalaisoikeuden kysymykset, joiden parissa toimin, koskettavat usein hyvin henkilökohtaisia tilanteita. On tärkeää, että oikeudellista neuvontaa on saatavilla helposti ja kunnioittavasti – jokaiselle, sanoo asianajaja Atlas Saarikoski.