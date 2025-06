Oikeusteko-palkinto asianajaja Markku Fredmanille

Markku Fredman on toiminut 36 vuotta asianajajana, ja hän on tullut tunnetuksi vankkana oikeusturvan puolustajana: Hän on ollut mukana perus- ja ihmisoikeuksien turvaajana useissa julkisuutta saaneissa rikosasioissa, ollut pioneeri juttujen viemisessä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen sekä ajanut kotimaassa 53 korkeimman oikeuden ja 19 korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätökseen johtanutta asiaa.

Markku Fredman on oikeustieteen tohtori, prosessioikeuden dosentti, Helsingin yliopiston asianajajaoikeuden työelämäprofessori 2023–2026 ja varatuomari. Hän on aktiivinen kirjoittaja, kouluttaja, kommentoija ja oikeuselämän vaikuttaja – esimerkkeinä Rikosasianajajan käsikirja, osuus Esitutkinta ja pakkokeinot -teoksessa, Prosessioikeus-blogin toimittaminen, Asianajajaoikeuden killan kiltavanhimpana toimiminen, lukuisat työryhmäjäsenyydet sekä jäsenyys Suomen Asianajajaliiton hallituksessa 2006–2011.

Oikeusteko-palkinto myönnettiin nyt 11. kerran. Se on myönnetty aiemmin muun muassa sovittelija Antti Heikinheimolle, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselle, journalisti Paavo Teittiselle, Oulun käräjäoikeudelle ja oikeuskansleri Jaakko Jonkalle.

Markku Fredman esiteltiin Advokaatti-lehden numeron 4/2023 henkilökuvassa: Ikuinen oppija