Sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja selviämishoitoaseman uudet tilat alkavat rakentua Tampereella Nekalaan

Senaatti-kiinteistöt käynnistää kesäkuussa noin 2 700-neliöisen, Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) käyttöön tulevan rakennuksen rakennustyöt. Rakennus valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä samaan aikaan uuden pääpoliisiaseman kanssa.

Uusi rakennus kokoaa saman katon alle selviämishoitoaseman, sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Osa rakennuksen palveluista toimii ympäri vuorokauden.

Tavoitteena on toteuttaa laadukkaat, nykyaikaiset ja tehokkaat tilat, jotka tukevat asiakas- ja työturvallisuutta, mahdollistavat häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumisen ja varmistavat viranomaisyhteistyön sujumisen.

”Työmaalla alkaa työt kesäkuun aikana. Suunnittelussa on alusta lähtien painotettu käyttäjälähtöisyyttä, turvallisuutta ja energiatehokkuutta”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Jouni Viri.

Toiminnot siirtyvät Nekalaan pääosin nykyisestä sijainnistaan Sorinkadulta, jossa ne ovat toimineet vuosikymmeniä poliisiaseman yhteydessä. Yhteinen sijainti on koettu toimivaksi, sillä se tuo molemmille osapuolille synergiaetuja ja kustannussäästöjä.

”Pääsemme toimimaan tiloissa, jotka on suunniteltu juuri meitä ja palvelujemme tarpeita varten. Uudet toimitilat ovat tärkeät myös varautumisen kannalta, koska pystymme nykyistä paremmin vastaamaan avun ja tuen tarpeisiin laajoissakin kriisitilanteissa”, kertoo erityisten sosiaalipalvelujen vastuualuejohtaja Taru Herranen Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Uudisrakennuksen suunnittelussa on lisäksi otettu huomioon varautuminen sähkökatkoihin ja muihin vastaaviin häiriötilanteisiin, ja asiakastyötä voidaan jatkaa aiempaa paremmin myös häiriöiden aikana.

Rakennuksen suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy. Hankkeen pääurakoitsijaksi on valittu Peab Oy, ja urakkamuotona on jaettu urakka. Kokonaiskustannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa.

Sorin aluetta kehitetään – kaavoitus ja suunnittelukilpailu käynnissä



Nykyinen selviämishoitoasema ja sosiaali- ja kriisipäivystys sijaitsevat vielä Sorinkadulla, mutta alueen tulevaisuutta suunnitellaan aktiivisesti. Sorin alueelle on käynnissä asemakaavan muutos sekä Senaatti-kiinteistöjen ja Tampereen kaupungin järjestämä arkkitehtuurikutsukilpailu. Tavoitteena on kehittää eteläistä keskustaa monipuoliseksi ja eläväksi osaksi kaupunkia. Kilpailuehdotusten jättöaika päättyy 13.6.2025, ja kilpailu ratkeaa lokakuussa.