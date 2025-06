Pulla, joka merkitsee enemmän – tukea mielenterveydelle Mielinauha-kampanjassa

Paikkoja, joissa saa olla oma itsensä

Maailman myllerryksessä, kiireen ja epävarmuuden keskellä, tarvitsemme yhä enemmän pieniä hetkiä, joissa voimme hengähtää. Paikkoja, joissa ei tarvitse esittää ja joissa voi pysähtyä, vaihtaa muutaman sanan ja tuntea olevansa osa jotakin.

Yksi tällainen kohtaamispaikka voi löytyä yllättävästäkin arjen pysähdyksestä. Monille esimerkiksi R-kioskeilla käynti ei ole vain asiointia, se on mahdollisuus tulla kohdatuksi aidosti. Myyjä, joka muistaa nimesi. Hetki, jolloin joku kysyy mitä sinulle oikeasti kuuluu.

“Tulen kioskille ihanien myyjien takia ja koska valikoima on juuri oikea. Auton saan oven eteen, ja käyn usein ostamassa ja lähettämässä lahjoja lapsenlapsille”, kertoo kanta-asiakas Maritta.

“Arjen kaikki yhteydet painottuvat nykyään kioskille. On ollut vaikeampiakin aikoja, ja silloin nämä kohtaamiset ovat olleet tuki.”

Mielinauha-kampanja muistuttaa meitä siitä, kuinka arvokasta on olla olemassa toiselle – pienissä hetkissä, arjen keskellä.

Pulla, jolla on merkitys

Osana kampanjaa on myynnissä erityinen leivonnainen: Mielipulla – kinuskihyrrä, jonka sisällä on ripaus makeutta ja suuri merkitys. Jokaisesta myydystä pullasta ohjataan 10 senttiä MIELI ry:n työhön. Kampanja on käynnissä viikoilla 21–24.

“Pullan ostaminen on pieni teko, mutta sillä on iso merkitys. Sillä hetkellä tulee kohdattua – ja usein kerrottua itsestään jotakin tärkeää”, Maritta kuvailee.

Tukea sinne, missä sitä eniten tarvitaan

MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö, joka edistää mielenterveyttä ja tarjoaa kriisiapua ympäri Suomen. Kampanja tuo näkyväksi sen, että mielen hyvinvointi ei ole itsestäänselvyys – ja että jokainen voi olla osa toisen tukiverkostoa.

"Olemme MIELI ry:ssä kiitollisia, että R-kioski on lähtenyt mukaan keväiseen Mielinauha-kampanjaamme. Mielipulla on sympaattinen esimerkki tavasta olla mukana tukemassa mielenterveystyötä ja kriisiauttamista Suomessa. Arjen herkkuhetkessä kioskilta ostetun pullan äärellä voi olla myös hyvä pysähtyä juttelemaan kaverin kanssa, kysyä kuulumisia, kohdata ja olla läsnä. Se on välittämistä, jonka varaan meidän kaikkien mielenterveys rakentuu", toteaa MIELI ry:n viestinnän asiantuntija Jutta Kajander.