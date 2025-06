Opiskelija-asuntojen käyttöasteet kipusivat jälleen uuteen ennätykseen – opiskelija-asuntotilanteesta ennustetaan tiukkaa

Opiskelija-asuntojen käyttöasteet kipusivat jälleen uudelle ennätystasolle, selviää Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n keräämistä vuotta 2024 koskevista tilastoista. Koko vuoden keskimääräinen käyttöaste oli vuonna 2024 97,4 %, kun sitä edeltävänä vuonna luku oli 96,9%. Vuoden 2024 luku oli korkein vuodesta 2016 alkaneella mittaushistorialla.

-Koronavuosien väistyttyä on joka vuosi taottu uusi ennätys. Se kertoo kasvavasta kysynnästä, SOAn toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu korostaa.

Opiskelija-asuntojen kysyntää lisäävät opiskelijamäärän kasvu ja opiskelijoiden toimeentulotilanne. Tulevana syksynä opiskelijat siirtyvät asumistuen piiristä takaisin opintotuen asumislisälle, mikä rokottaa opiskelijoiden tuloja roimasti.

- Opiskelija-asuminen on useimmiten edullisin vaihtoehto. Kun talous on tiukka, hakeudutaan hanakammin opiskelija-asuntoon ja edullisista asunnoista pidetään kiinni. Voikin veikata, että kuluvana vuonna syntyy jälleen uusi käyttöaste-ennätys, Lehtoruusu ennustaa.

Opiskelija-asuntotilanteesta tulossa tiukka

Korkea käyttöaste on asukkaille hyvä uutinen, sillä opiskelija-asuntojen vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteella. Kun talot ovat täynnä, kustannuksille on enemmän jakajia ja vuokrat pysyvät aisoissa.

Kääntöpuolena on, että asuntoja on vähemmän vapaana uusille asunnonetsijöille. Kilpailu opiskelija-asunnoista käy kuumana.

- Juurisyy on, että opiskelijamäärä on kasvanut nopeammin kuin opiskelija-asuntotarjonta. Nyt rakentamiseen uhkaa tulla tauko investointiavustuksen leikkauksen takia, Lehtoruusu harmittelee.

Erityisryhmien investointiavustus on ollut keskeinen opiskelija-asuntorakentamisen mahdollistaja. Hallitus leikkasi avustusvaltuuden murto-osaan aiemmasta osana säästötoimia, eikä avustusta enää riitä opiskelija-asuntohankkeisiin. Uudesta rahoitusratkaisusta ei vielä ole varmuutta.

Säästötkin jäävät Lehtoruusun mukaan syntymättä.

Rakennusalan suhdannekuopassa menetetään leikkauksen myötä enemmän verotuloja kuin kertyy säästöjä valtion kassaan.

Opiskelijoiden asumisesta leikataan siis kahta kautta. Investointiavustusleikkaus tyrehdyttää edullisten opiskelija-asuntojen rakentamista ja paluu asumislisälle syö vuokranmaksukykyä.

Asumislisällä halutaan myös patistella opiskelijoita edulliseen yhteisasumiseen. Lehtoruusu muistuttaa, ettei patistelu auta, jos sopivat asunnot uupuvat.

- Käyttöastetilastot osoittavat, että myytti tyhjinä lojuvista soluasunnoista on sitkeä, mutta virheellinen.

Vaihtelua vuodenajan ja alueen mukaan

Opiskelija-asuntojen käyttöasteet ovat korkeimmillaan syksyllä ja laskevat aavistuksen keväällä ja kesällä ennen uusien opiskelijoiden hakurynnistystä.

- Keväällä vaihto-opiskelijoita on syksyä vähemmän ja osalta opiskelupaikkakunnista muutetaan kesäksi muualle kesätöiden perässä. Koko vuoden käyttöaste pitää sisällään myös hiljaisemmat ajat, Lehtoruusu selittää.

Käyttöasteissa on eroja paikkakunnittain. Suurimmissa kasvukeskuksissa käyttöasteet ovat 97-98 prosentin luokkaa, mutta muutamalla pienemmällä opiskelupaikkakunnalla jäädään kahdeksikolla alkavaan lukuun.

- Vaikka opiskelijoiden määrä ylipäänsä on kasvanut, yksittäisillä paikkakunnilla on ollut myös päinvastaista kehitystä. Tämä näkyy näillä paikkakunnilla vajaakäyttönä. Päätrendi on silti ollut tiukkeneva opiskelija-asuntotilanne myös pienemmillä opiskelupaikkakunnilla, Lehtoruusu korostaa.

Niin sanottu taloudellinen käyttöaste mittaa saatujen vuokratulojen suhdetta potentiaalisiin vuokratuottoihin tilanteessa, jossa kaikista vuokrattavissa olevista asunnoista saadaan täysi vuokra. Jokainen tulevista remonteista ja prosessien kitkasta aiheutuva vajaakäyttökuukausi tai -viikko rokottaa käyttöastetta. Sadan prosentin käyttöasteeseen ei siis päästä, vaikkei varsinaista vajaakäyttöä olisikaan.

- Monilla paikkakunnilla ollaan jo käytännössä tällä enimmäistasolla tai hyvin lähellä sitä, Lehtoruusu summaa.

Lisätietoa tilastosta

SOA kerää jäsentensä käyttöastetiedot osana vuosittaista tiedonkeruutaan. Vuonna 2024 tiedot saatiin 17 jäsenyhteisöltä SOAn 20 opiskelija-asuntoja tarjoavasta jäsenestä. Kaikkien vastanneiden mediaani oli 96,6%, keskiarvo 95,4% ja asuntopaikkamäärillä painotettu keskiarvo 97,5%.

Eri vuosien vertailussa aineisto rajataan niihin 11 yhteisöön, joilta on käytettävissä täysi tilastosarja vuodesta 2016. Mukana on eri kokoisia opiskelija-asuntoyhteisöjä tasaisesti eri puolilta Suomea. Näillä 11 yhteisöllä oli vuonna 2024 yhteensä 48 792 asuntopaikkaa, eli 73% kaikista, joilta vuonna 2024 saatiin käyttöastetiedot.