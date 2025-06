Ahtisaaren hengessä – rauhaa ei opeteta, se istutetaan

Peace Circle® on Suomessa syntynyt ja maailmalle leviävä rauhankasvatuksen innovaatio, jossa ihmisen toiminta ja luonnonsuojelu kulkevat käsi kädessä. Malli yhdistää symbolisen toiminnan, kokemuksellisuuden ja yhteisöllisyyden osaksi kasvatustyötä.

Malli on kehitetty 25 vuoden rauhan- ja ympäristökasvatuksen kokemuksen pohjalta ENO-kouluverkossa, joka on laajentunut 157 maahan. Myös Peace Circle® -konsepti laajenee: tavoitteena on, että Peace Circle® -puistoja perustetaan sataan maahan vuoteen 2030 mennessä.

"Puistoja avataan tänä vuonna ainakin Etelä-Afrikassa, Ukrainassa, Meksikossa, Brasiliassa sekä Bosnia ja Herzegovinassa. Suomen uusin puisto avataan maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta. Tampereella puiston perustamisesta on tehty kuntalaisaloite, Turussa valtuustoaloite. Myös Jyväskylässä suunnitellaan puistoa", sanoo konseptin takana olevan Plant And Care For Peace ry:n Mika Vanhanen.

Esillä Cambridgessa ja Kapkaupungissa

Kasvava konsepti on huomattu myös kasvatustieteiden parissa. Mallia esitellään kesän aikana Englannin Cambridgessä kahdessa kansainvälisessä kongressissa sekä Kapkaupungissa järjestettävässä Eteläisen Afrikan ympäristökasvattajien konferessissa.



"Samalla pääsemme toivottavasti avaamaan Kapkaupunkiin Afrikan ensimmäisen rauhanpuiston", Vanhanen sanoo.

Mallilla voidaan arvioida, näkyvätkö arvot käytännön teoissa – yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. Se soveltuu kouluille, järjestöille ja työyhteisöille. Malli kannustaa siihen, että arvot ohjaavat arjen toimintaa.



"Maailmassa ovat rauha ja arvot hukassa. Rauhanympyrä vastaa tähän konkreettisella toiminnalla, joka juurruttaa arvot tekoihin ja vahvistaa myötätuntoa, vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä – arvoja, joita maailma tarvitsee nyt", Vanhanen sanoo.

"Think global, act local"

Peace Circle® -puistot ovat esimerkki "think global, act local" -ajattelusta. Ne muodostavat kansainvälisen, digitaalisen oppimisympäristön, jossa paikallinen juurtuminen yhdistyy globaaliin arvodialogiin. Puistot yhdistävät fyysisen paikan ja symbolisen merkityksen.

“Mallin vahvuus on sen yksinkertaisuudessa: sydän – pää – kädet – kasvatuksen ydinsisällöt. Sen vahva moraalinen ydin on luonnon ja inhimillisten yhteisöjen pelastaminen", sanoo Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori emeritus Kari Uusikylä.

Malli puhuttelee – näin sanovat rauhan ja kasvatuksen asiantuntijat

Peace Circle® on osoittanut, kuinka arvolähtöinen ja laajasti sovellettava malli voi puhutella paitsi kouluja, myös koko yhteiskuntaa – ja muuttaa rauhan ja kestävyyden konkreettisiksi teoiksi.

Muun muassa näin Peace Circle® -rauhanympyrää on kommentoitu:

"Rauha on paras pohja kestävälle kehitykselle. Yhdessä tekeminen luo rauhaa.”

– Tarja Halonen, presidentti

”Peace Circle -malli on tärkeä, koska se tuo ihmisiä yhteen rakentamaan rauhaa ja huolehtimaan luonnosta”

– Pekka Haavisto, kansanedustaja, ent. ulkoministeri

"Maailman suuret haasteet eivät ratkea ylhäältä käsin. Siksi Peace Circle on erinomainen esimerkki osallistavasta ja yhteiseen tekemiseen perustuvasta toimintamallista."

– Olli-Pekka Heinonen, International Baccalaureate -järjestön pääjohtaja

Vahvimmat oivallukset syntyvät kokemuksesta, ei opetuksesta, Mika Vanhanen sanoo.

“Rauha ei ole asia, joka opetetaan – vaan asia, joka istutetaan.”