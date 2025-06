Stara istuttaa 85 000 kesäkukkaa – Stadin kesäkukkien suunnittelija vaihtuu yli 30 vuoden jälkeen

Helsingin kesä on jälleen täynnä kukkaloistoa. Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara on kasvattanut Kaupunginpuutarhalla 155 000 kausikasvia, joista 94 000 on kesäkukkia. Kaupunkikuvasta tutuiksi tulleita erilaisia suuria kukka-astioita on noin 900, ja ne sijoitetaan ympäri Helsinkiä. Kaiken kaikkiaan Helsingissä kesäkukkia istutetaan yli 180 kohteeseen.

Stara vastaa 85 000 kesäkukan istuttamisesta. Istutuksia tehdään Staran hoitamille alueille kukkaryhmiin ja -astioihin.