Mikkelin Amarillo uudistuu - nachot ja fajitakset palaavat

Osuuskauppa Suur-Savon ravintola Amarillo Mikkelissä, kauppakeskus Stellassa uudistuu osana ravintolaketjun kokonaisvaltaista uudistusta. Uudella konseptilla keskiviikkona 4.6. klo 11 avattava Amarillo tarjoilee entistäkin vieraanvaraisemmin mextex-tyyppistä ruokaa yhdistelemällä meksikolaisia makuja ja teksasilaista grillin tuoksuista näyttävyyttä.

- Ketjun ruokalistaa ja tunnelmaa on hiottu aidompaan, meksikolaistyyliseen suuntaan. Mukana on uusia makuja ja klassikoiden päivityksiä - ja mikä parasta: asiakkaiden kaipaamat fajitakset ja pöytään istuutumisen yhteydessä tarjoiltavat lämpimät, rapeat nachot kera raikkaan salsan palaavat Amarilloon muutaman vuoden tauon jälkeen. Myös ravintolakokemusta ja palvelumallia on hiottu entistä vieraanvaraisemmaksi, iloitsee Amarillo Mikkelin ravintolapäällikkö Veera Lappi.

Ketjun uudistus on tehty asiakkaita ja henkilökuntaa kuunnellen, ja uusi konsepti tuo ravintoloihin meksikolaista raikkautta, värejä ja autenttisia makuja yhdistettynä teksasilaiseen rentouteen ja asenteeseen. Uudistus on yhdistelmä Amarillon rakastettuja elementtejä, mutta tämän päivän muuttuneisiin ruoan ja juoman kulutustottumuksiin päivitettynä.

Uudelta ruokalistalta löytyy runsaasti vaihtoehtoja niin arkeen kuin juhlaan – aina kevyestä purtavasta täyttäviin annoksiin. Juomalistalla taas näkyy kasvava kiinnostus alkoholittomia juomia kohtaan: listalta löytyykin uudet, kevyesti maustetut ja virkistävät aguas frescas –makuvedet. Toki mukana on myös Amarillon klassikkococktaileja, kuten suositut margaritat, ja uudistunutta kokonaisuutta täydentävät Amarillon omat lager-oluet.

- Konseptipäivityksen myötä Amarillosta tulee entistäkin rennompi kohtaamispaikka niin arkeen kuin juhlaan. Amarilloon voi pistäytyä matalalla kynnyksellä vaikkapa työpäivän päätteeksi hakemaan helpotusta arjen ruuanlaittoon tai sitten viettää laatuaikaa pidemmänkin illan merkeissä perheen tai ystävien seurassa. Uusi kirkastettu konsepti on selkeästi vanhaa raikkaampi, ja se näkyy niin ruokalistalla, palvelussa kuin miljöössäkin, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon ryhmäpäällikkö Arttu Toroi.

Varmistaaksesi paikkasi ensimmäisten iloisten asiakkaiden joukossa, voit tehdä pöytävarauksen osoitteessa: raflaamo.fi

Amarillo on ollut osa suomalaista ravintolakulttuuria jo vuodesta 1988 lähtien, Mikkeliin Amarillo avattiin vuonna 2005. Amarillo on S-ryhmän suurimpia ravintolaketjuja ja Rosson jälkeen toiseksi vanhin. Ravintoloita on 21 ympäri Suomea ja yksi Tallinnassa.