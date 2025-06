Fajitakset ja nachot palaavat Porvoon Amarilloon

Amarillo-ketju on käynyt läpi uudistuksen, jossa se palaa lähemmäs alkuperäistä ideaansa: kunnianosoitusta aidolle meksikolaistyyliselle ruualle ja vieraanvaraisuudelle. Uudistunut Amarillo onkin taas selkeästi mextex – yhdistelmä meksikolaisia makuja ja teksasilaista grillin tuoksuista näyttävyyttä. Uudistus näkyy myös viime vuonna avatussa Amarillo Porvoossa.

Ruokalistaa ja tunnelmaa on hiottu autenttisempaan suuntaan. Mukana on uusia makuja, klassikoiden päivityksiä – ja nyt myös se pieni, mutta merkityksellinen ele, joka on monelle ollut olennainen osa ravintolakokemusta.

– Moni porvoolainen muistaa fajitakset ja nachot vanhan Amarillon ajoilta, ja niitä on toivottu kovasti takaisin. Tänä päivänä, kun moni asia maksaa enemmän ja kiire on läsnä lähes jokaisessa hetkessä, pienet teot merkitsevät yhä enemmän. Nyt toivotammekin asiakkaamme tervetulleeksi kuten ennenkin: kulhollisella lämpimiä nachoja ja reilulla annoksella salsaa, kertoo toimialajohtaja Laura Koistinen osuuskauppa Varuboden-Oslasta.

Amarillo tulee arjen keskelle

Ruoan ja juoman kulutustottumukset ovat muuttuneet, ja Amarillo on nyt uudistunut niiden mukana. On ollut tärkeää tuoda takaisin ne elementit, jotka ovat tehneet Amarillosta rakastetun – mutta päivitettynä tähän päivään. Yksi selvä muutos on matalamman kynnyksen vierailut: Amarilloon ei tulla enää vain juhlapäivinä, vaan piipahtamaan myös arjen keskellä.

– Amarillo on perinteisesti ollut paikka, jonne tullaan nauttimaan erityisistä hetkistä, mutta nyt on haluttu tehdä siitä myös arkisten nautintojen pysähdyspaikka. Siksi listalta löytyy runsaasti vaihtoehtoja kevyestä purtavasta täyttäviin annoksiin – ja juomalistalta niin alkoholittomia makuvesiä kuin omia oluita, ryhmäpäällikkö Jarno Sorasahi sanoo.

Kasvava kiinnostus alkoholittomia juomia kohtaan näkyy nyt Amarillon uusissa aguas frescas -juomissa – kevyesti maustetuissa, virkistävissä makuvesissä, jotka täydentävät ruokaelämyksen. Amarillon klassikkococktailit, kuten suositut margaritat, pysyvät mukana uudistuksessa, ja kokonaisuutta täydentävät Amarillon omat lager-oluet.

– Meille Amarillo ei ole vain ravintola – se on tunnelma, musiikki, värit, maut ja iloinen palvelu sekä yhdessäolo. Tämä uudistus palauttaa Amarillon sille kartalle, josta kaikki alkoi. Tämä on meidän tapamme tehdä mextexiä, Sorasahi kiteyttää.

Musiikkia on luvassa Amarillon kesäterassilla, joka on auki koko kesän ravintolan sisäpihalla, Mannerheiminkadun sillan kupeessa. Trubaduurikattaukseen ja uuteen ruokalistaan pääsee tutustumaan osoitteessa raflaamo.fi.