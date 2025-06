Päijät-Hämeen jokaisessa kunnassa on nyt lainattava taidelaukku

Päijät-Hämeen liitto toi jokaiseen Päijät-Hämeen kuntaan lainattavan taidelaukun, jonka avulla asukkaat voivat kokeilla taiteen tekemistä omassa arjessaan ja innostua taiteesta. Taidelaukku lainataan kirjastosta, ja jokaisessa kunnassa on yksi laukku lainattavana.

Taidelaukut sisältävät ohjeita ja vinkkejä taiteen tekemiseen eri teemoilla. Saatavilla on laukkuja muun muassa valokuvataiteesta, vanitas-asetelmista, kuvataiteesta ja sanataiteesta. Jokaisessa kunnassa on oma uniikki laukkunsa, mikä tekee kokonaisuudesta erityisen monipuolisen. Laukkuja on ollut tekemässä kahdeksan taiteilijaa. Laukkujen konseptista ja kokoamistyöstä vastasi Laura Mellanen, joka toimi Päijät-Hämeen liiton maakuntataiteilijana.

Taidelaukku on helposti lähestyttävä ja kompakti kokonaisuus pitäen sisällään taiteellista tarpeistoa, esineitä tai muuta luovaa materiaalia, joka yllyttää omaan taidetoimintaan tai taiteen tarkasteluun. Taide ei ole vain valmiita tuotoksia tai teoksia. Se on myös tekemisen prosessi, joka voi olla jopa antoisampi kuin pelkkä lopputuloksen äärellä oleilu. Laukkuun pakattu tarvikkeisto ja ohjeet tuovat prosessin kaikille koettavaksi, toteaa Mellanen.

Taidelaukuista löytyy myös erikoisempia sisältöjä: esimerkiksi Kärkölän laukussa on kone, joka auttaa piirtämään taideteoksen. Taidemaalari Enni Idistä idean saaneessa Padasjoen laukussa on virikkeeksi erilaisia esineitä, jotka kannustavat "ennismiin", eräänlaiseen taideaktivismiin. Orimattilan taidelaukusta löytyy Orimattilan taidemuseossa sijaitsevasta Havis Amanda -patsaan pienoisvaloksesta tehdyt pienoismallit. Mantan on tavoitteena seikkailla eri puolilla Päijät-Hämettä valokuvissa. Sysmässä käytetään valokuvaa luovuuden lähteenä ja Lahdessa sanataidetehtävät saattelevat suomen kielen äärelle.

Idea taidelaukkujen käyttöön on lähtenyt Asikkalasta, jossa on ollut jo aiemmin lainattavissa sanataidesalkkuja. Nyt toimintaa laajennetaan koko Päijät-Hämeen alueelle. Projekti on osa hanketta, jonka tavoitteena on kehittää kuntien kulttuuritoimintaa ja edistää taiteen saavutettavuutta.

Mahdollisuus taiteen tekemiseen kuuluu kaikille, ja näiden laukkujen materiaalien ja ohjeiden avulla toivottavasti syntyy uusia ideoita ja innostusta taiteeseen, kertoo projektipäällikkö Joonas Pokkinen Päijät-Hämeen liitosta.

Taidelaukkuja voivat lainata yksityishenkilöt. Osa laukuista toimii yksintyöskentelyyn, mutta jotkin toimivat paremmin seurassa, kuten harrastekerhojen, koululuokkien tai varhaiskasvatuksen käytössä. Lainaaminen on maksutonta ja siihen tarvitaan kirjastokortti. Taidelaukkujen laina-aika on kaksi viikkoa.