Toimintaterapiaan muutoksia Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa

Muutoksen tavoitteena on turvata lasten toimintaterapian saatavuus ja jatkuvuus. Useista yrityksistä huolimatta Hämeenkyröön ja Ikaalisiin ei ole saatu rekrytoitua lasten toimintaterapeuttia kuin lyhyiksi jaksoiksi, minkä vuoksi jonoa on kertynyt. Nyt tilanne paranee, kun Ylöjärven sosiaali- ja terveysasemalla aloittaa uusi toimintaterapeutti, joka ottaa vastuun Hämeenkyrön ja Ikaalisten lasten toimintaterapiasta. Aikuisten toimintaterapian keskittämisen syynä puolestaan on palvelun vähäinen kysyntä.

Jos lapsella on lähete toimintaterapiaan, kannattaa rauhassa odottaa uuden toimintaterapeutin yhteydenottoa.