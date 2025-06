Skottikoomikko Fern Bradyn Vahva naishahmo on anteeksipyytelemätön, ronski ja rohkea elämäkerta autismista

Fern Brady sai autismidiagnoosinsa yli 30-vuotiaana, mikä auttoi häntä ymmärtämään aiempia rankkoja haasteitaan. Hän kuvaa rehellisessä ja suorasanaisessa kirjassaan Vahva naishahmo, kuinka autistit kokevat jatkuvaa ahdistusta ja miten maskaaminen eli autismin oireiden piilottaminen vaikuttaa heidän elämäänsä.

Kirjassaan Brady riisuu itsensä paljaaksi – kirjaimellisestikin, sillä opiskeluaikanaan hän työskenteli stripparina.

Autistiset aivot voivat tarjota naisille pakoreitin ulos perinteisesti määritellyiltä poluilta. Autistinaisilla saattaa olla myös erilainen suhtautuminen seksiin ja seksuaalisuuteen. Bradyn mukaan moni autistinainen harrastaa seksiä vapaasti, koska he eivät piittaa niin paljon sukupuolinormeista tai sosiaalisesti sovituista säännöistä. Silti autistinaiset maksavat irtosuhteistaan kovan hinnan.

”Autistitytöt ovat altteimpia houkuttelulle ja hyväksikäytölle. Meillä on taipumus kaveerata kaikkien sellaisten ihmisten kanssa, jotka suhtautuvat meihin ystävällisesti”, Brady toteaa.

Ennen menestystä stand up -koomikkona Bradyllä on ollut takanaan vuosia hämmennystä ja ahdistusta: miksi hän tuntui tekevän asiat väärin, miksi toisten puhe oli mahdoton käsittää, miksi strippiklubi ei ollut hyväksytty työpaikka?

”Kaikkia niitä persoonallisuuteni piirteitä, jotka olivat aiheuttaneet minulle vaikeuksia yliopistossa tai useimmissa työpaikoissa, pidettiin stand up -ympyröissä eräänlaisena maagisena voimana”, Brady kertoo.

Fern Brady (s. 1986) on koomikko, stand up -taiteilija ja kirjailija. Hän on myös vakiokasvo monissa brittiläisissä televisio-ohjelmissa.

Vahva naishahmo – Anteeksipyytelemätön elämäkerta autismista ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Heljä Heikkisen lukemana äänikirjana. Teoksen on suomentanut Inka Parpola. Se on arvostelu- ja käsittelyvapaa 12.6.

