Turun Paattisten uudella sähkövarastolla saunoo noin 600 kertaa

Paattisille rakentunut sähkövarasto toimii kantaverkkoyhtiö Fingridin reservimarkkinoilla tasapainottaen sähkönkäyttöä, kun sähkön tuotanto ja kulutus ovat epätasapainossa. Akku toimii siis valtakunnan verkon tukena.

Olana Energy rakentaa Carunan verkkoalueille useita energiavarastoja, joista Paattisille valmistunut on kapasiteetiltaan pienin, hieman yli 6 MWh. Maallikolle sähkövaraston tehoa voisi kuvata siten, että tällä tehomäärällä ladattavalla autolla ajaa noin 30–40 000 km tai saunoo noin 600 kertaa.

– Paattisten hanke on ensimmäinen sähkövarastohankkeemme, mutta sama teknologia on muissa maissa varsin yleisesti käytössä ja laajasti testattua. Paattisten lisäksi meillä on kaksi toiminnassa olevaa energiavarastoa, jotka molemmat ovat teholtaan 10 MW ja kapasiteetiltaan 12 MWh, sanoo Esa Röppänen Olana Energyltä.

Caruna rakensi sähkövarastoa varten Olanalle keskijänniteliittymän. Liittymä kytkettiin Carunan Paattisten sähköasemaan tammikuussa 2025.

– Meillä on tulossa Carunan alueelle useita energiavarastoja, ja seuraavien hankkeiden rakentamisen pyrimme aloittamaan jo kesän aikana. Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön Carunan kanssa alkaen jo hankkeen suunnittelusta, ja tähän mennessä kokemuksemme ovat pelkästään positiivisia, jatkaa Röppänen.

Sähkövarastot auttavat vähentämään hiilidioksidipäästöjä tukemalla uusiutuvan energian käyttöä ja optimoimalla sähkönkulutusta

Sähkövarastot mahdollistavat ylituotannon varastoinnin ja käytön myöhemmin, mikä vähentää tarvetta fossiilisia polttoaineita käyttäville varavoimaloille. Ilman varastoja sähköntuotannossa käytetään usein hiili-, kaasu- tai öljyvoimaloita tasapainottamaan kysyntää.

– Sähkövarastojen rooli kasvaa energiajärjestelmässä, etenkin kun uusiutuvaa ja säästä riippuvaista sähköntuotantoa lisätään verkossa. Tämä tuo joustoa sähköverkkoon ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. On hienoa olla mukana mahdollistamassa energiamurrosta, kertoo Carunan myyntijohtaja Ilkka Möttönen.