TAMKin opiskelijat avasivat Koukkuniemen alueelle kioskikahvilan kesäksi – tavoitteena olla eri-ikäisten kohtaamispaikka

Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen muutoksia 30.5.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen on tulossa muutoksia. Vastedes palvelua tarjotaan ensisijaisesti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintana. Perusopetuslain mukaisesta palvelusta voidaan periä asiakasmaksu, jonka määrästä päättää kunta. Myös mahdollisesti tarvittavat kuljetukset haetaan kunnalta. Muutokset johtuvat vuoden 2025 alussa uudistuneesta vammaispalvelulaista. Uusi lainsäädäntö korostaa, että yleiset palvelut ovat ensisijaisia palveluita myös vammaisille henkilöille. Maksutonta palvelua erityishuollon päätöksellä Maksutonta aamu- ja iltapäivätoimintaa voivat jatkossa saada ne lapset ja nuoret, joilla on voimassa oleva kehitysvammalain mukainen päätös palvelusta, eli erityishuollon päätös, johon on kirjattu aamu- ja iltapäivätoiminta. Kehitysvammalain perusteella myönnettyyn maksuttomaan palveluun sisältyvät myös kuljetukset aamu- ja iltapäivätoimintaan. Maksuttomat kuljetukset jatkuvat palvelupäätöstä vastaavan ajan. Näiden päätö