Euroopan sähkötekninen ala kokoontuu pitkästä aikaa Suomessa – teemoina vastuullinen rakentaminen ja sähköistyminen

Tapahtuman teemana on "70 Years of EUEW: Connected to the Future", ja se keskittyy erityisesti vastuulliseen ja hiilikestävään rakentamiseen sekä sähköistymisen rooliin yhteiskunnan digimurroksessa.

"Meille on suuri kunnia, että saimme tämän tapahtuman nyt ensimmäistä kertaa Suomeen ja vielä juhlavuonna. Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden esitellä suomalaisen sähköteknisen teollisuuden osaamista ja vahvistaa vientimahdollisuuksiamme Keski-Euroopan markkinoille", sanoo järjestön suomalaisedustajana toimivan Sähköteknisen kaupan liiton puheenjohtaja Mika Höijer Soneparilta.

Sähköalan tukkuliikkeet edistävät sähköistymistä yhdessä rintamassa, sillä ne ovat avainasemassa energiasiirtymässä: ne mahdollistavat tuotteineen käytännössä tekoälyn vaatimat datakeskukset, sähköisen liikenteen ja uudenlaiset energiantuotanto ja -varastointijärjestelmät. Tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimii ABB, joka tarjoaa osallistujille mahdollisuuden vierailla yhtiön hiilineutraalilla tehtaalla Porvoossa. Median edustajat ovat myös tervetulleita vierailulle ja voivat halutessaan haastatella ABB:n edustajia.

Tapahtuman puhujakaarti tuo lavalle kansainvälisesti tunnettuja tulevaisuusajattelijoita. Lavalla nähdään muun muassa Magnus Lindkvist, ruotsalainen futurologi ja kirjailija, joka tunnetaan provosoivasta ja humoristisesta otteestaan tulevaisuuden trendeihin. Lisäksi esiintyy Dr. Patrick Dixon MBE, yksi maailman vaikutusvaltaisimmista bisnesajattelijoista, joka on kirjoittanut laajasti tekoälystä ja yhteiskunnallisista muutoksista. Tapahtuman moderaattorina toimii Antti Merilehto, suomalainen tekoälyn ja digitalisaation asiantuntija.

Tapahtumassa pohditaan myös tukkukaupan roolia infran ja kiinteistöjen rakentamisessa, erityisesti tuotedatan hallinnan, rakennusosien kierrätyksen ja uudelleenkäytön näkökulmista.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tapahtumaa ja haastattelemaan saksalaisen sähkötekniikkajätin OBO Bettermanin omistajaa Andreas Bettermania. Myös muita paikallaolijoita on mahdollista haastatella.

EUEW (European Union of Electrical Wholesalers) on eurooppalaisten sähköteknisten tukkuliikkeiden kattojärjestö, joka on perustettu vuonna 1955. Järjestö edustaa yli 1 000 yritystä 20 maasta ja toimii alan edunvalvojana Euroopassa. Järjestö pitää joka toinen vuosi EUEW Business Convention -tapahtuman ja edistää sähköistymistä, vastuullista rakentamista ja alan digitalisaatiota sekä toimii sillanrakentajana valmistajien, tukkuliikkeiden ja yhteiskunnan välillä. Suomea edustaa järjestössä STK (Sähköteknisen Kaupan Liitto).

www.euewconvention.org

Sallamaari Muhonen

sallamaari.muhonen@stkliitto.fi

044 301 0640