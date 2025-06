Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden vedenkäyttö on kansainvälisesti huipputasoa – uusi selvitys korostaa alueellisten ratkaisujen merkitystä vesipolitiikassa

Selvityksen keskeinen viesti on, että Euroopan vesipolitiikassa tarvitaan alueellisia ratkaisuja.

"Vedenkäytön säätelyyn ei ole olemassa yhtä koko Eurooppaa koskevaa mallia – Suomi on veden saatavuuden ja puhtauden osalta hyvin eri asemassa kuin moni muu maa", toteaa toimitusjohtaja Lasse Pipinen Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitosta.

Selvityksessä eurooppalaisina vertailumaina on käytetty Saksaa ja Espanjaa. Näihin kahteen maahan nähden Suomen vesitilanne on poikkeuksellisen hyvä: vettä on runsaasti ja se on erittäin puhdasta.

Lisäksi Suomessa on käytössä poikkeuksellisen toimiva pantti- ja palautusjärjestelmä. Tämä järjestelmä vähentää vedenkulutusta muun muassa poistamalla tarpeen pakkausten pesulle.

Suomi on veden puhtaudessa ja käytössä kansainvälistä huipputasoa. Jos Suomi ja suomalainen teollisuus ovat hiljaa, uhkana on, että 27 EU-maan päätöksenteossa isot maat jyräävät, ja monessa asiassa edistyksellinen Suomi joutuu taipumaan huonompiin ratkaisuihin.

Koko selvitys on liitteenä.