Sanako Oy - Ikoninen suomalainen koulutusteknologiayritys Nasdaq listalle Shape Robotics A/S (SHAPE) osakevaihdolla

Sanako on tehnyt huomattavia investointeja tekoälyn käyttöön koulutusliiketoiminnassa, mikä osaltaan mahdollistaa voimakkaan kasvun osana Shape Roboticsin toimintoja.

Sanakon toimitusjohtaja Juho Isola siirtyy Shape Roboticsin operatiiviseksi johtajaksi (COO) ja vastaa tekoälyratkaisujen kehittämisestä ja ohjelmistotuotteista saatavan vuosittain toistuvan liikevaihdon kasvattamisesta.

Sanako

Sanako on suomalainen koulutusteknologiayritys, joka on tunnettu maailmanlaajuisesti kieltenopetuksen digitalisoinnin edelläkävijänä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Turussa, ja sen ratkaisuja käytetään kouluissa ja yliopistoissa 114 maassa. Sanako on erikoistunut kieltenoppimisen työkaluihin keskittyen erityisesti puhumisen ja ymmärtämisen taitoihin.

Shape Robotics

Shape Robotics on tanskalainen EdTech-alan johtava yritys, joka on erikoistunut robotiikkaan ja STEAM-oppimisen opetusteknologiaan. Tuotteillaan, kuten Fable-roboteilla ja SmartLab-ratkaisuilla, Shape Robotics antaa oppilaille mahdollisuuden tutkia käytännön oppimista, edistäen luovuutta, yhteistyötä ja kriittistä ajattelua luokkahuoneissa maailmanlaajuisesti.