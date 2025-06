Urheilukesä huipentuu Jalkapallon EURO 2025 -kisoihin – Yle näyttää kaikki ottelut

Kesällä jännitetään Helmareiden menestystä EURO 2025 -kisoissa. Yle on matkassa mukana turnauksen kaikissa 31 ottelussa, jotka nähdään suorana Yle TV2:ssa ja Yle Areenassa parhaaseen katseluaikaan.

Ylellä on runsas kattaus EM-sisältöä sekä Yle-sovelluksessa että kisalähetyksissä. Suorat lähetykset Sveitsistä tuovat parhaat kisatunnelmat Helmarien matkassa kotikatsomoihin. Kisastudioissa pureudutaan päivittäin ajankohtaisiin puheenaiheisiin ja ilmiöihin. Lisäksi kisojen kohokohdat ja tärkeimmät hetket analysoidaan perusteellisesti.

“Jalkapallon arvokisat kesäiltoina parhaaseen katseluaikaan muodostavat Ylen kanavilla jo perinteen, joka inspiroi ja innostaa pikkujunnuista varttuneempiin katsojiin. Naisten EM-kisojen pelillinen taso, lähetysten laatu ja kiinnostavuus ovat vahvassa kasvussa. Tarjoamme monipuolista sisältöä ja tunnelmia, jotta katsojat pääsevät nauttimaan jännittävistä hetkistä”, sanoo Joose Palonen, Ylen urheilu- ja tapahtumapäällikkö.

Helmarit kohtaa alkulohkon otteluissaan 2.7. Islannin klo 19, 6.7. Norjan klo 19 ja 10.7. klo 22 kisojen emäntämaan Sveitsin. Suomen EM-ottelut selostaa Matti Härkönen ja asiantuntijana Sveitsissä mukana on entinen Helmari-tähti Essi Sainio.

Ylen asiantuntijoina kisojen aikana ovat myös entiset Helmari-kapteenit Tuija Hyyrynen ja Maija Saari sekä Hanna Ruohomaa, Heidi Kivelä, Maiju Ruotsalainen, Mari Savolainen ja Arttu Heinonen. Studiolähetyksiä juontavat Riku Salminen, Jussi Vainikka, Hinni Hirvonen ja Anni Jämsä. EM-otteluiden selostuksista vastaavat Härkösen lisäksi Simo Leinonen, Velja Engström, Toni Saukkola ja Pauli Jokinen.

Helmareiden EM-otteluiden ja -tunnelmien lisäksi Suomen tähtipelaajien tietä Euroopan huipulle avataan Koko Suomen Supersankarit -sarjassa ja EM-historian ikimuistoisimpiin hetkiin palataan Marianne Miettisen johdolla.

Mukana EM-huumassa on aiemmista jalkapallokisoista tuttu Futistietäjä-peli, joka on parannusten myötä jännittävämpi kuin koskaan. Jokaisen ottelun tarkimmalle veikkaajalle on luvassa palkinto, minkä lisäksi kokonaiskilpailun parhaat palkitaan turnauksen päätteeksi. Uudistunut Futistietäjä julkaistaan Yle-sovelluksessa juhannusviikolla ja on pelattavissa koko kisojen ajan aina finaalin loppuvihellykseen asti.

