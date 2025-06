Vapriikissa avautuu Muinais-DNA: avain menneisyyteen -näyttely

Miltä menneisyyden ihmiset näyttivät, mistä he tulivat ja millaisia jälkiä he jättivät meihin? Vapriikin Muinais-DNA: Avain menneisyyteen -näyttely vie museokävijän aikamatkalle menneisyyden ihmisten elämään uusimman tieteellisen tutkimuksen keinoin. Samalla selviää, millaisia jälkiä he ovat jättäneet meihin.

Näyttelyn avajaisia vietetään 12.6. illalla, avajaisiin voi osallistua ostamalla pääsylipun museoon. Median edustajilla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn etukäteen, varaa oma aikasi: viestintäasiantuntija Tähtitalvikki Poikajärvi, puh. 0503211189.