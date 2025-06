Kela aloittaa vammaisten tulkkauspalvelun seuraavan hankinnan suunnittelun – uusi tilausjärjestelmä tuo palveluun joustavuutta

Katso tiedote viittomakielellä: https://youtu.be/paG3oyGkk2w

Kela alkaa valmistella vammaisten tulkkauspalvelun seuraavaa hankintaa. Hankinnassa kilpailutetaan tulkkausta tarjoavat yritykset.

Uusi sopimuskausi alkaa vuoden 2027 alusta.

Samalla käyttöön otetaan uusi järjestelmä, jossa asiakas voi itse tehdä tilauksia. Asiakas voi entiseen tapaan tilata tulkin myös ottamalla yhteyttä Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen.

Palvelua kehitetään yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Vammaisten tulkkauspalvelun uusi sopimuskausi alkaa vuoden 2027 alussa. Kela valitsee siihen uudet palveluntuottajat ja tulkit.

Tulkkauspalvelut kilpailutetaan jo nyt siksi, että vuoden 2027 alussa otetaan käyttöön myös uusi tulkkauksen tilausjärjestelmä. Uuden järjestelmän käyttöönoton myötä myös itse tulkkauspalvelua kehitetään. Tämän vuoksi tulkkauspalvelu täytyy kilpailuttaa.

Uudessa järjestelmässä asiakkaat voivat itse tehdä tulkkaustilauksen

Kela valitsi toukokuussa 2025 vammaisten tulkkauspalvelun uuden välitysjärjestelmän toimittajaksi Twoday oy:n. Uusi järjestelmä lisää asiakkaiden asiointimahdollisuuksia. Asiakkaat voivat jatkossa muun muassa tehdä, muokata ja perua tulkkaustilauksiaan järjestelmään kirjautuneena ja he näkevät, milloin tulkkeja on vapaana. Myös tulkkausta tarjoavat yritykset saavat tiedon siitä, milloin tulkkaukselle on kysyntää.

Uusi tilausjärjestelmä on aiempaa selkeämpi ja helppokäyttöisempi, ja se mukautuu mobiililaitteisiin. Se on myös saavutettava, eli sitä voi käyttää erilaisilla apuvälineillä, kuten ruudunlukuohjelmilla.

Kela kouluttaa asiakkaita ja tulkkausta järjestävien yritysten työntekijöitä järjestelmän käyttöön. Asiakkaan ei ole pakko käyttää järjestelmää itse, vaan tulkin voi tilata jatkossakin ottamalla yhteyttä Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen.

Palvelua kehitetään yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa

Palvelun kehittämisen tueksi Kela tapaa asiakasjärjestöjä ja muita sidosryhmiä. Syksyllä 2025 järjestetään myös kirjallinen markkinavuoropuhelu hankinnasta kiinnostuneille. Ilmoitus palveluntuottajille suunnatun kirjallisen markkinavuoropuhelun käynnistymisestä julkaistaan Hilma-ilmoituskanavassa.

Kela tiedottaa hankinnan valmistelun etenemisestä kela.fi-sivuilla.

