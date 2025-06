Kuopion Amarillo uudistuu: fajitakset ja nachot palaavat, listalle myös oma olut

Uudistunut Amarillo avaa ovensa 4. päivä kesäkuuta. Amarillo palaa lähemmäs alkuperäistä ideaansa: kunnianosoitusta aidolle meksikolaistyyliselle ruualle, joka on yhdistelmä meksikolaisia makuja ja teksasilaista grillin tuoksuista näyttävyyttä.

Amarillo on ollut osa suomalaista ravintolakulttuuria vuodesta 1988. Se on S-ryhmän suurimpia ravintolaketjuja ja Rosson jälkeen toiseksi vanhin. Ravintoloita on 21 ympäri Suomea ja yksi Tallinnassa.

Ruokalistaa ja tunnelmaa on hiottu autenttisempaan suuntaan. Mukana on uusia makuja, klassikoiden päivityksiä – ja nyt myös se pieni, mutta merkityksellinen ele, joka on monelle ollut olennainen osa ravintolakokemusta.

– Kuuntelimme asiakkaitamme ja siksi fajitakset sekä nachot palaavat muutaman vuoden tauon jälkeen. Toivotamme asiakkaamme tervetulleeksi tavalla, jonka moni hyvin muistaa: kulhollisella lämpimiä nachoja ja reilulla annoksella salsaa, kertoo PeeÄssän ryhmäpäällikkö Johanna Kämäräinen

Asiakkaiden toivoma, henkilökunnan toteuttama

Uudistus on tehty asiakkaita ja henkilökuntaa kuunnellen, ja se näkyy sekä ruokalistassa että tunnelmassa. Meksikolaista raikkautta, värejä ja autenttisia makuja yhdistyy teksasilaiseen rentouteen ja asenteeseen – juuri niihin piirteisiin, joiden vuoksi Amarillo aikoinaan nousi suomalaisravintoloiden kirkkaimpaan kärkeen.

– Yksi odotettu uudistus on pöytäkohtaiset Amarillon nimikkokastikkeet, joilla omaa ruokaansa voi tuunata mausteisemmaksi tai tulisemmaksi – jokainen omalla tavallaan, Kämäräinen sanoo.

Amarillo-ravintolaketjun liiketoimintapäällikkö Joni Heinikoski valottaa, että Amarillon uudistuksessa näkyy koko Suomen Amarillojen henkilökunnan panos.

– Saimme omalta porukalta todella arvokasta näkemystä siitä, mikä toimii ja mikä ei. Henkilökunnalla on ravintolakokemuksen onnistumisessa ja asiakkaiden viihtymisen varmistamisessa kriittinen rooli ja vastuu. Onneksemme meillä on uskomattoman hieno porukka, joka on kovin innoissaan uudistuksesta, Joni kertoo.

Amarillon listasta löytyy runsaasti vaihtoehtoja kevyestä purtavasta täyttäviin annoksiin – ja juomalistalta niin alkoholittomia makuvesiä kuin omia oluita.

Kasvava kiinnostus alkoholittomia juomia kohtaan näkyy nyt Amarillon uusissa agua frescas -juomissa – kevyesti maustetuissa, virkistävissä makuvesissä, jotka täydentävät ruokaelämyksen. Amarillon klassikkococktailit, kuten suositut margaritat, pysyvät mukana uudistuksessa, ja kokonaisuutta täydentävät Amarillon omat lager-oluet.