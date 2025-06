Ulkomailta tilatut hyttyskarkotteet ovat turvallisuusriski ihmisille ja ympäristölle

Hyttysmyrkyt, kuten hyttystorjuntalaitteisiin tarkoitetut hyttystyynyt, ovat biosidivalmisteita. Suomessa saa käyttää vain sellaisia biosidivalmisteita, jotka Tukes on hyväksynyt. Tämä vaatimus koskee nettitilauksia EU-maista ja EU:n ulkopuolelta.

Tulli valvoo tavaroiden maahantuontirajoitusten noudattamista. Viime vuonna Tulli otti haltuun lähes 500 lähetystä, jotka sisälsivät ulkomaisista verkkokaupoista tilattuja luvattomia hyttyskarkotteita ja -myrkkyjä, joista siis puuttui Tukesin hyväksyntä.

" Ensisijainen vastuu tuotteiden vaatimustenmukai­suudesta on lain mukaan valmistajilla, maahantuojilla tai myyjillä. Verkkokaupassa maahantuoja on se yksityis­henkilö, joka on tuotteen verkkokaupasta tilannut. Tulli valvoo nettitilauksia riskiperusteisesti, jokaista nettitilausta ei tarkisteta. Näin ollen tilaajalle voi päätyä itselle, lähipiirille ja ympäristölle vaarallisia tuotteita. On tilaajan vastuulla jo tilausvaiheessa ymmärtää se, että vain hyväksyttyjä valmisteita voi tilata", painottaa tulliylitarkastaja Suvi Etelämäki.

" Jos Tulli ottaa haltuun luvattoman lähetyksen, menettää tilaaja tilatun tuotteen lisäksi tilaukseen käytetyt rahat", jatkaa Etelämäki.

"Tilaajan on hyvä huomioida, että ulkomailta tilattu tuote voi sisältää mitä tahansa, jopa tuntemattomia myrkyllisiä kemikaaleja, jotka ovat vaaraksi ympäristölle ja ihmisille", toteaa ylitarkastaja Elina Rydman Tukesista.

Hyväksytyn valmisteen tunnistaa Tukesin lupanumerosta – tarkista!

Hyväksytyn hyttysmyrkyn ja -valmisteen tunnistaa Tukesin lupanumerosta. Tilatessa kannattaa varmistaa, että myyntipakkauksesta löytyy lupanumeron lisäksi myös valmistetta ja sen turvallista käyttöä koskevat tiedot suomeksi ja ruotsiksi. On harvinaista, että nämä tiedot löytyvät ulkomailta tilattavista hyttysmyrkyistä tai hyttyskarkotteista.

