Syöpien määrä jatkaa nousuaan

Syöpien kokonaismäärä jatkaa kasvuaan väestön ikääntyessä. Vuonna 2023 todettiin 39 199 uutta syöpää ja 13 645 syöpäkuolemaa. Yleisimmät syövät olivat miehillä eturauhas- ja naisilla rintasyöpä. Paksu- ja peräsuolisyöpä ja keuhkosyöpä olivat seuraavaksi yleisimmät molemmilla sukupuolilla. Paksu- ja peräsuolisyöpien tapausmäärä kasvoi selvästi johtuen vuonna 2022 alkaneesta suolistosyövän seulonnasta, jonka avulla löydetään syöpiä varhaisessa vaiheessa.

– Syöpätaakka kasvaa tulevina vuosina merkittävästi. Ennusteen mukaan vuonna 2040 uusia syöpiä todetaan jo lähes 49 000 vuodessa, kertoo tutkimuspäällikkö Karri Seppä Suomen Syöpärekisteristä.

Syöpätilastoraportti osoittaa, että syöpäkuolleisuus ei ole kasvanut, vaikka syöpien määrä lisääntyy. Syöpäpotilaiden viiden vuoden suhteellinen elossaololuku on naisilla 72 prosenttia ja miehillä 70 prosenttia. Rintasyövässä ja eturauhassasyövässä elossaololuku on yli 90 prosenttia. Keuhkosyövässä elossaololuku on edelleen matala, mutta on parantunut hieman edellisvuosista.

– Hoitojen kehittyminen ja syöpien varhainen toteaminen näkyy potilaiden ennusteissa. Vaikka syöpien määrä kasvaa, yhä useampi elää pidempään diagnoosin jälkeen.

Alueellisia eroja syöpätaakassa

Raportti tuo esiin alueellisia eroja syöpätaakassa hyvinvointialueiden kesken. Merkittävimmät erot olivat eturauhassyövän ja rintasyövän ilmaantuvuudessa sekä keuhkosyövän kuolleisuudessa.

Eturauhassyövän ilmaantuvuus oli korkeinta Etelä- ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueilla ja matalinta Uudellamaalla. Rintasyövän ilmaantuvuus oli suurinta Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa ja pienintä Pohjois-Suomessa.

Keuhkosyövän kuolleisuus oli naisilla korkeinta Lapissa ja Helsingissä, miehillä puolestaan Lapissa ja Kymenlaaksossa.

– Alueiden väliset erot ovat suurimpia naisten keuhkosyövässä, Seppä kertoo.

– Syöpäpotilaiden ennusteissa on vain muutamia poikkeamia koko maan ennusteeseen nähden. Elossaololuvut ovat useimmilla alueilla lähellä koko maan keskiarvoa, mutta esimerkiksi Keski-Uudenmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueilla paksu- ja peräsuolisyöpäpotilaiden ennuste oli koko maan keskiarvoa parempi.

Yhä useampi elää syövän kanssa

Väestön yhä ikääntyessä syöpien määrä kasvaa merkittävästi. Vuonna 2040 uusia syöpiä arvioidaan todettavan 48 800, mikä on neljänneksen enemmän kuin nyt. Kasvu kohdistuu erityisesti yli 75-vuotiaisiin.

Syöpään kuolee vuonna 2040 ennusteen mukaan 15 800 ihmistä, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. Samalla kuitenkin syöpäkuolleisuuden ikävakioitu taso laskee, mikä kertoo hoitojen ja varhaisen toteamisen tehostumisesta. Laskevan kuolleisuuden taustalla on myös tupakoinnin vähentymisellä saavutettava syöpien ehkäisy.

Syöpään sairastuneiden määrä kasvaa myös elossa olevien osalta. Vuoden 2023 lopussa syövän joskus sairastaneita oli elossa yli 330 000. Vuonna 2040 määrä nousee 460 000:een, joista 140 000 on sairastunut viimeisen viiden vuoden aikana.

– Syövästä on tullut yhä useammin krooninen sairaus, jonka kanssa eletään pitkään. Tämä asettaa kasvavia vaatimuksia terveydenhuollolle ja potilaiden tukipalveluille. On tärkeää, että palvelujärjestelmä pystyy vastaamaan tähän muutokseen, Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi toteaa.