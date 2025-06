Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston suurimmat apurahat kuoroille ja orkestereille

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto on yksi Hanaholmenin hallinnoimista neljästä pohjoismaisesta kahdenvälisestä rahastosta. Rahastot jakavat vuosittain apurahoja ja stipendejä hankkeille, jotka edistävät kahdenvälistä ja pohjoismaista yhteistyötä.

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto on perustettu vuonna 1982, ja siitä lähtien se on jakanut apurahoja vuosittain suomalaisille ja tanskalaisille toimijoille. Rahaston puheenjohtaja, Suomen Tallinnan-suurlähettiläs Vesa Vasara, on erittäin tyytyväinen tämän vuoden hakemuksiin.

"Saimme yhteensä 109 korkeatasoista hakemusta, mistä olemme kiitollisia. Tämä osoittaa, että kiinnostus suomalais-tanskalaisia asioita kohtaan on edelleen suurta", Vesa Vasara toteaa.

Yhteensä Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto jakoi 64 655 euroa 48 hakijalle. Suurimmat 3 000 euron apurahat myönnettiin Espoon nuorisokuoro Candominolle, Helsingfors gaykör Out 'n Loudille, Lohjan Puhallinorkesteriyhdistykselle ja Walhallalle.

Muita apurahansaajia olivat esimerkiksi Out of Balanz ja Public Performance Kööpenhaminasta, jotka saivat 2 500 ja 1 200 euroa, Fregatten Jylland, joka sai 1 000 euroa, sekä Suomen tähtitieteilijäseura, joka sai 2 000 euroa.

"Tänä vuonna suurimmat apurahat menivät musiikkialan toimijoille, tutkijoita, kirjailijoita, elokuvantekijöitä, näyttelijöitä ja taidealan toimijoita unohtamatta", Vesa Vasara kertoo.

Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston hallitukseen kuuluu tällä hetkellä seitsemän henkilöä Suomesta ja Tanskasta. Suomea edustavat puheenjohtaja Vesa Vasaran lisäksi Managing Director Niina Bergring, viestintäjohtaja Mary Gestrin ja Leading Consultant Henrik Möller. Tanskaa edustavat varapuheenjohtaja, muusikko, kulttuurivaikuttaja ja johtaja Christian Have sekä kirjailija ja runoilija Martin Glaz Serup ja entinen ministeri Bertel Haarder.

Liitteessä on tiedot kaikista vuonna 2025 myönnetyistä apurahoista. Apurahajako koski vuoden 2025 loppupuolta ja vuoden 2026 alkupuolta.

Lue lisää rahastosta: https://hanaholmen.fi/fi/suomalais-tanskalainen-kulttuurirahasto

Yhteyshenkilö: Rahaston pääsihteeri Gunvor Kronman, sähköposti: gunvor.kronman(at)hanaholmen.fi