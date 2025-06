Turun immunologinen tutkimus vahvistuu entisestään, alalle miljoonien EU-rahoitus

Euroopan komissio myönsi Turun yliopiston professorin Marko Salmen johtamalle IMMUFELLOW-ohjelmalle (Interdisciplinary and Intersectoral Research Fellowship Program for Future Leaders in Immunology) 3,72 miljoonan euron rahoituksen.

Ohjelman kokonaisbudjetti on 7,66 miljoonaa euroa, josta 3,72 miljoonaa euroa on Euroopan unionin Marie Skłodowska-Curie Action COFUND rahoitusta. Toinen puoli rahoituksesta kerätään muista lähteistä. Tutkijapaikoista 18 tulee Turun yliopistoon ja neljä Åbo Akademille.

Marko Salmi sanoo, että EU-rahoitus täydentää turkulaisen immunologisen tutkimuksen kokonaisuutta, joka rakentuu muun muassa InFLAMES-lippulaivasta ja ImmuDocs-tohtorikoulutuspilottiohjelmasta.

– Nyt myös tutkijatohtoreille saadaan oma ohjelmansa ja voimme tuoda heidät ympäristöön, jossa on valmiina tarvittava kriittinen massa ja moderni infrastruktuuri huipputason immunologiselle tutkimukselle. Haluamme tänne innovatiivisia, innostuneita ja hyvin verkostoituneita tutkijoita, Salmi toteaa.

Rahoittajan sääntöjen vuoksi tutkijatohtoreita ei voida rekrytoida Suomesta, vaan haussa ovat kansainväliset alan tulevat huiput. Tulija voi olla suomalainenkin, jos hän on tehnyt väitöksen jälkeisen uransa pääosin ulkomailla.

Painottaa yhteistyötä akatemian, yritysten ja julkisen sektorin kesken

Tutkijoiden rekrytointi tehdään kahdessa erässä niin, että ensimmäisten 11 tutkijatohtorin on tarkoitus aloittaa työnsä ensi vuoden alkupuolella. Valituille tarjotaan rahoitus kolmeksi vuodeksi ja esimerkiksi mahdollisuus työskennellä yhteistyökumppaneiden organisaatioissa.

Uutta IMMUFELLOWssa on se, että ohjelma korostaa laajaa tutkimusyhteistyötä akateemisen maailman, yritysten ja julkisen sektorin välillä. Mukana on 15 yritysyhteistyökumppania ja 20 muuta yhteistyötahoa eri puolilta maailmaa.

– Ohjelmassa siis yhdistyvät huippututkimus, poikkitieteellisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tutkijatohtoreiden koulutuksessa painotamme myös yrittäjyystaitoja ja taloudellista vaikuttavuutta sekä käytännön valmiuksia toimia erilaisissa ympäristöissä, Salmi summaa.

Turun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Piia Seppänen sanoo olevansa iloinen ja ylpeä siitä, että Turun yliopistoon on saatu useita yhteisrahoitteisia ohjelmia EU:sta.

– Meille kansainvälisten tutkijatohtoreiden rekrytointi Suomeen on tärkeää ja pystymme tarjoamaan heille tässäkin tapauksessa tutkimusympäristön, joka ei häviä kansainvälisille verrokeilleen. IMMUFELLOWssa näen erityisenä vahvuutena tiiviin yhteyden yrityksiin ja yhteiskunnan organisaatioihin. Toivomme, että ohjelman kautta saamme tutkijoita sijoittumaan töihin Suomeen.

Sama toive on Åbo Akademin vararehtori Reko Leinolla. Tulijat ovat tervetulleita jäämään Turkuun myös tutkijatohtorivaiheen jälkeen.

– Olemme iloisia tästä panostuksesta turkulaiseen immunologian huippututkimukseen myös Åbo Akademin osalta. Tutkijakoulutuksen kehittäminen sen eri vaiheissa, väitöskirjatutkimuksesta tutkijatohtorivaiheeseen, on tärkeä kokonaisuus, jota nyt varmistettu EU-rahoitus merkittävällä tavalla tukee, Leino toteaa.

Immunologia tutkii elimistön puolustusjärjestelmää

Immunologia on tieteenala, joka tutkii elimistön puolustus- eli immuunijärjestelmää. Se selvittää sekä normaalin immuunipuolustuksen toimintamekanismeja että immuunijärjestelmän häiriöitä, jotka ilmenevät erilaisina tulehdustauteina.

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen lippulaivahanke, joka tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. ImmuDocs puolestaan on tohtorikoulutusohjelma, jossa opiskelee parhaillaan 81 immunologiaan erikoistuvaa väitöskirjatutkijaa.