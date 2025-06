Rakentamisen Lean-teko Firan asuntokorjauksille toisen kerran peräkkäin

Firan asuntokorjauksissa esivalmisteita on kehitetty ja käytetty useamman vuoden ajan. Esivalmisteiden käyttö on kehittynyt jatkuvasti hanke hankkeelta, mutta Hoasin Siltakuja 2:n hankkeessa kehityksessä otettiin aimo harppaus eteenpäin.

Palkinto myönnettiin Firan tiimille, joka työskentelee tällä hetkellä Siltakujalla. Raadin mukaan teko on konkreettinen ja edustaa rakennusalan edelläkävijyyttä.

Tyypillisesti esivalmisteita on tuotettu työmaiden ulkopuolella. Firan asuntokorjausten tiimi lähti kehittämään esivalmisteiden käyttöä luomalla EVVK:n eli esivalmistusverstaan kohteessa. Työmaalta järjestetään esivalmistamiseen soveltuvat tilat joko kiinteistöstä tai erillisestä kontista. Näin logistiikka tehostuu ja virtaus paranee, välivarastoinnin tarve vähenee ja poikkeamiin pystytään reagoimaan nopeasti.

-Tilaajana olemme äärimmäisen onnellisia ja iloisia siitä, että Firan ansiokas teollisen rakentamisen edistäminen Siltakujan hankkeessa on huomioitu tällä hienolla tunnustuksella. Tilaajana on ollut erittäin hienoa olla mukana hankkeessa ja jakaa intohimo alan kehittämiseen. Meillä on ollut ainutlaatuinen mahdollisuus ottaa yhdessä askelia eteenpäin. Iso kiitos työnjohdon lisäksi myös työmaan tekijöille, jotka ovat osaltaan laittaneet merkittävän panoksen esivalmisteiden tekoon ja virtauksen parantamiseen, kertoo Hoasin rakennujapäällikkö Laura Pääkkönen.

-Työmaan kehitysmyönteinen tiimi on kehittänyt esivalmisteita ja työmenetelmiä ruohonjuuritasolta alkaen. Esivalmisteiden toimitusketjun hallussa pitäminen mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin jatkuvan parantamisen hengessä. Kehitystyöhön on saatu arvokasta panosta asentajatasolta lähtien. Yhtenäisten näkemysten ja visioiden jakaminen tilaajan kanssa luo hyvän pohjan tekemiselle, mutta myös kehittämiselle, kertoo Firan projektipäällikkö Iiro Snäkin.

Kaksi kertaa jaettu kiertopalkinto pysyy Firan palkintokaapissa toisen vuoden, sillä historian ensimmäisen kerran jaetun palkinnon Fira voitti vuonna 2024 Liusketie 2:n putkiremontilla. Fira on tehnyt systemaattista työtä tuottavuuden parantamiseksi, ja asuntokorjaushankkeissa virtausnopeus on parantunut yli 50 prosenttia viimeisen neljän vuoden aikana eli noin 15 prosenttia vuosittain.

Rakentamisen lean-teko-kilpailun tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä lean-rakentamiselle ja erityisesti sitä edistäville ihmisille ja nostaa esille erinomaista edelläkävijyyttä lean-menetelmien ja -johtamisen soveltamisessa ja käyttöönottamisessa kiinteistö- ja rakennusalalla toimivissa suomalaisissa yrityksissä ja yhteisöissä.

Siltakuja 2: