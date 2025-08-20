QMG muodostaa uuden rakennusautomaatioyrityksen – Konsernissa jo yli 100 automaatioammattilaista
Talotekniikkakonserni QMG järjestää automaatioliiketoimintaansa uudelleen ja yhdistää Cerviuksen RAU-osaston ja AET-Automaatio Oy:n liiketoiminnat. Yritys jatkaa nimellä Optimation Finland Oy. Kokonaisuudessaan koko konsernin yli 100 automaation ammattilaista muodostaa 10 miljoonan euron liikevaihdon ja automaatioverkostoa kasvatetaan entisestään tulevaisuudessa.
Uusi automaatioyritys Optimation yhdistää lähes 30 asiantuntijan osaamisen Cerviuksesta ja AET-Automaatiosta. Yhtiön liiketoiminta muodostaa noin neljän miljoonan euron liikevaihdon. Nimensä Optimation saa kiinteistöjen olosuhteiden optimoinnista – tehtävästä, johon automaatio tarjoaa tehokkaan ratkaisun.
AET:llä on vahva tausta sairaalakiinteistöjen vaativissa automaatiojärjestelmissä. Cerviuksella puolestaan on laaja kokemus liike- ja teollisuuskiinteistöjen automaatiosta. Yhdistyminen kokoaa osaamiset yhteen ja vahvistaa palvelukykyä niin nykyisten kuin uusienkin asiakkaiden tarpeisiin. Optimationin toimitusjohtajaksi nimitetään Antti Rousu, joka on toiminut viimeisimpänä Cerviuksen automaatioliiketoiminnasta vastaavana johtajana.
”Nyt muodostunut rakennusautomaatiotiimi koostuu 30 asiantuntijan rautaisesta ammattitaidosta, jota lähden innolla luotsaamaan. Optimation on monimerkkitalo, eli asennamme ja huollamme kaikkia vakiintuneita rakennusautomaatiojärjestelmiä”, Antti Rousu kertoo.
”Kiinteistönomistajat etsivät ratkaisuja, jotka tekevät kiinteistöistä energiatehokkaampia, käyttäjäystävällisempiä ja helpommin hallittavia – ja rakennusautomaatio vastaa tähän tarpeeseen täydellisesti”, Rousu jatkaa.
Optimationin asiantuntijat työskentelevät usealla paikkakunnalla ja palvelevat asiakkaita valtakunnallisesti. Yhtiöllä on käynnissä useita automaatioprojekteja muun muassa sairaalahankkeissa, kuten Kymenlaakson keskussairaalassa sekä Oulun ja Turun yliopistollisissa sairaaloissa.
QMG:ssä yli 100 automaatioammattilaista ja kymmeniä vuosia kokemusta
Optimationin lisäksi QMG-konserniin kuuluu rakennusautomaation ammattilaiset ATN Pohjanmaalla sekä asuinkiinteistöistä kokonaisvaltaiseksi automaatiotoimittajaksi laajentanut Hausmatic Uudellamaalla. Lisäksi QMG:n yhtiöissä työskentelee asiantuntijoita KNX- ja prosessijärjestelmien parissa. Konsernin automaatioyhtiöt tukevat GreenValue-palvelukonseptia, jossa yhdistyy automaatio- ja energiatehokkuusosaaminen, pilvipohjainen GreenValvomo ja joustavat paikalliset toteuttajat.
QMG:n mallin mukaisesti yhtiöitä johtavat paikalliset yrittäjät ja verkoston kasvaessa sillä palvellaan yhä enemmän monipaikkaisia asiakkaita koko Suomessa.
”Valtakunnallisen rakennusautomaatioverkostomme vahvistuessa voimme vastata kustannustehokkaalla mallilla yhä laajempiin palvelukokonaisuuksiin. QMG:n palveluhenkisiä automaatio-osaajia kysytään niin asennus-, huolto- kuin etävalvontapalveluihin, ja vastaamme tähän tarpeeseen laajentamalla toimintaamme myös yritysostoin”, kommentoi palveluliiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Pekka Pöykkö.
Turusta alun perin lähtöisin oleva Cervius Group keskittyy jatkossa toimittamaan kiinteistötekniikkaa kokonaispalveluna Varsinais-Suomessa. Yrityksen ydinosaamista on toiminta Hansakorttelin kaltaisissa vilkkaissa liikekiinteistöissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka PöykköLiiketoimintajohtaja, PalvelutQuattro Mikenti GroupPuh:050 432 4822pekka.poykko@qmg.fi
Antti RousuToimitusjohtajaOptimation Finland OyPuh:044 251 5569antti.rousu@optimation.fi
Kuvat
Linkit
Optimation Finland Oy
Optimation Finland Oy tarjoaa rakennusautomaation suunnittelu-, asennus- ja huoltopalveluita eri puolilla Suomea. Yhtiö toimii monimerkkiosaajana järjestelmäriippumattomasti sekä uudis- että saneerauskohteissa. Palveluihin kuuluvat myös pilvipohjaiset valvomoratkaisut ja kokonaisvaltainen etähallinta. Yrityksen palveluksessa on noin 30 rakennusautomaatioalan ammattilaista. www.optimation.fi
QMG lyhyesti
QMG-konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä. Se toteuttaa talotekniikan projekti- ja palveluliiketoimintaa valtakunnallisesti. QMG:n palveluvalikoima kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. Konserniin kuuluu lähes 50 tytäryhtiötä eri puolilla maata. Vuonna 2024 QMG:n liikevaihto oli 294 miljoonaa euroa (pro forma). Konsernin palveluksessa on yli 1500 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista.
QMG, ruotsalainen Sandbäckens ja norjalainen Konstel muodostavat pohjoismaisen Nimlas Group -talotekniikkakonsernin. Lisätietoja verkkosivuilta www.qmg.fi
Päätiedot Nimlas Groupista
Nimlas Group on johtava pohjoismainen talotekniikkaurakointi- ja -palvelukonserni, joka työllistää 4500 talotekniikka-ammattilaista yli 130 tytäryhtiössä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.
Nimlas-konserni tarjoaa talotekniikkaurakointia ja -palveluita laajasti. Valikoima kattaa muun muassa LVI-, sähkö-, automaatio-, jäähdytys-, kylmätekniikka-, paloturva- sekä suunnittelu- ja turvatekniikkaratkaisut. Nimlas on asettanut tavoitteekseen olla Pohjoismaiden kannattavin vastuullisuutta edistävä talotekniikkakonserni, joka muodostaa parhaan kasvuympäristön alan yrityksille ja ammattilaisille. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2024 noin 8,8 miljardia Ruotsin kruunua (pro forma). Nimlaksen pääomistaja on sijoitusyhtiö KLAR Partners, ja omistajaohjelmaan kuuluu yhtiöistä yli 500 henkilöstöomistajaa. Lisätietoja verkkosivuilta www.nimlasgroup.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Quattro Mikenti Group
QMG:n LVI-Aitta ja Paikallis-Sähkö mukana Kainuun datakeskushankkeessa20.8.2025 12:20:00 EEST | Tiedote
Talotekniikkakonserni QMG:n yhtiöt LVI-Aitta ja Paikallis-Sähkö ovat mukana toteuttamassa XTX Marketsin laajaa datakeskushanketta Kajaaniin. Työt ovat käynnissä ja ensimmäinen vaihe valmistuu vuonna 2026.
QMG:n palveluvalikoima laajenee Etelä-Savossa: JP Yhtiöt ostaa kylmäalan osaamista19.6.2025 10:01:23 EEST | Tiedote
Talotekniikkakonserni QMG vahvistuu jälleen Mikkelin talousalueella. JP Yhtiöt laajentaa palvelutarjontaansa LVI-palveluista kylmätekniikkaan ostamalla Kylmähuolto Leppälä Oy:n liiketoiminnan.
Setlementtiasunnot hyödyntää QMG:n valtakunnallista palveluverkostomallia talotekniikassa12.6.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Talotekniikkakonserni QMG:n yhtiöt Assonant, Cervius, LVI-Trio ja Quattroservices Tampere vastaavat jatkossa Setlementtiasuntojen LVI- ja sähköteknisistä palveluista. Kokonaisuus kattaa yli 40 kohdetta pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.
QMG vahvistaa jälleen sprinkleriosaamistaan – PaloControl liittyy Quattroservicesiin14.3.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Talotekniikkakonserni QMG:n suurin tytäryhtiö, Quattroservices Oy, vahvistuu jälleen merkittävällä sprinkleriosaamisella, kun se ostaa PaloControl Oy:n liiketoiminnan. Kaupan myötä Quattroservicesin henkilöstö koostuu yli 200 sähkö- ja LVI-alan ammattilaisesta.
QMG:n vahva tulos tukee Nimlas Groupin kasvua5.3.2025 06:00:00 EET | Tiedote
Talotekniikkakonserni QMG teki vahvan tuloksen haastavasta markkinasta huolimatta ja kasvatti pro forma -liikevaihtoaan viime vuonna yhdeksän prosenttia 294 miljoonaan euroon. Nimlas Group kasvoi yli 130 yrityksen Pohjoismaiseksi talotekniikkakonserniksi ja ylsi pro forma -liikevaihdollaan 8,8 miljardiin Ruotsin kruunuun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme