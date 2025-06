Lapin jätekuljetukset tehosyynissä

Lapin tienpidon ja liikenteen katsaus kertoo vuoden 2025 keskeisimmät tienpidon toimet sekä suuntaviivat 30.5.2025 10:35:23 EEST | Tiedote

Lapin tienpidon ja liikenteen katsaus vuodelle 2025 on julkaistu. Vuonna 2025 Lapin ELY-keskuksella on tienpitoon käytettävissä 77,7 miljoonaa euroa. Rakennusurakoihin on saatu erillisrahoitusta. Päällystysrahoituksella korjataan noin 200 km maanteitä ja kävely- ja pyöräilyväyliä. Suunnitteilla on useita kohteita, joilla parannetaan tieverkon kuntoa, liikennöitävyyttä ja liikenneturvallisuutta. Monet kohteet parantavat myös elinkeinoelämän toimintaympäristöä.