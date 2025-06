Jaalan tapahtuma-areena on näyttö talkootyön ja maaseudun elinvoimasta

Yli 500 paikan puurakenteinen tapahtuma-areena Jaalassa on valmis käyttöön. Areena tulee kesän aikana tarjoamaan yli 50 tapahtumaa kesäteatterista ja konserteista yhteislaulutilaisuuteen.

–Tapahtumiin on myyty lippuja jo yli 50 prosenttia. Esimerkiksi Diandran ensimmäinen konsertti myytiin nopeasti täyteen ja toinen konsertti täytyy kovaa vauhtia. Ohjelmiston monipuolinen kokonaisuus on iso kulttuuriteko, sanoo Areena hankkeen puuhamies Jaalan Lions Clubin presidentti Petri Ryynänen.

Kesäteatterin näyttämölle tulee muun muassa Pia Kleimolan ohjaama musiikkinäytelmä Taisto Tammesta, jonka elämän juuret tulevat lähelle, Voikkaalle sekä Kulkukoirat musiikkinäytelmä Reijo Taipaleesta, Kari Tapiosta ja Topi Sorsakoskesta.

–Kouvolan ja Lahden läheisyys sekä Jaalan alueen yli 3000 kesäasuntoa muodostavat suuren potentiaalisen käyttäjäyleisön. Viikonloppuisin täällä on käynyt ihmisiä kaukaakin katsomassa, miltä Areena näyttää ja valmistuuko se ajoissa.

Hankkeen vetäjä Petri Ryynänen

Areena lisää alueen vetovoimaa

Ryynänen muistuttaa, miten monista Keski-Euroopan maista löytyy vastaavia esimerkkejä siitä, että laadukkaita kulttuuri- ja ravintolapalveluita on syntynyt pikku kyliin. – Jaalan Areena on syntynyt monisatavuotisen vanhan kylän ytimeen, josta avautuu upea pelto- ja järvimaisema, jonka kanssa muiden tapahtumapaikkojen on vaikea kilpailla. Yhdessä lähellä sijaitsevan Verlan tehdasmuseon kanssa nämä muodostavat vetovoimaisen kokonaisuuden.

– Hankkeen toteuttaminen on maaseudun vastaisku kaikelle palvelujen keskittämiselle ja osoitus siitä, että elinvoimaisen maaseudun puolesta voidaan toimia. Tämä on esimerkki yhteistyön voimasta ja toivonkin, että hanke kannustaa muuallakin Suomessa toteuttamaan rohkeita hankkeita.

Talkootyön voimannäyte

Hankkeen toteuttanut Jaalan Lions klubi on pieni, vain noin 30 jäsentä, josta 10-12 hengen porukka oli Ryynäsen mukaan aktiivisesti mukana. – Emme etukäteen tietenkään arvanneet, miten valtava urakka tämän toteuttaminen oli. Hankkeesta tuli hieno osoitus siitä, että kun porukka saadaan sitoutumaan yhteiseen hankkeeseen, niin kaikki on mahdollista.

–Talkoohenki elää vielä, mitä osoittaa se, että porukalla teimme talkootunteja yli 10 tuhatta. Kun kolme vuotta sitten itse aloitin hankkeen vetäjänä, tunteja on kertynyt noin neljä tuhatta. Talkootyön lisäksi olemme keskittäneet rakentamisen ajan hankinnat alueelle ja työllistäneet paikallista työvoimaa.

Areenan kahvilaravintolan yrittäjät Minna Ylen ja Heli Tuominen

Säätiöt ja ELY-keskus hankkeen rahoittajina

Ryynäsen mukaan rakentamisen aikataulu ja noin 1,15 miljoonan euron kustannukset pitivät. – Kun hankkeen aikana päätettiin rakentaa 240 asiakaspaikan ravintola- ja terassitilat vanhaan navettaan, niin siihen jouduimme hankkimaan lisärahoitusta. Liikasenmäen aluetta on kehitetty noin 1.5 miljoonalla eurolla. Säätiöiden osuus rahoituksessa on noin 600 tuhatta euroa. Hankkeen julkinen rahoitus on tullut Valtion ja EU:n rahoittamana ELY-keskuksen kautta, noin 430 tuhatta euroa ja loput olemme rahoittaneet omalla lainalla.

Kouvolan seudulla toimivat, hanketta rahoittaneet säätiöt ovat Jaalan kotiseutusäätiö, Kymin osakeyhtiön 100-vuotissäätiö, JEV-säätiö sekä Marjatta ja Eino Kollin säätiö.

Hiiltä sitova ekologinen puurakennus

Katettu Areena on puurakenteinen, jonka kattorakenteen jänneväli on 26 metriä. Vierumäellä toimiva maan johtava liimapuun valmistaja Versowood toimitti näyttävät liimapuurakenteet. Areenaan on asennettu huippuluokan ääni-, valo- ja esitystekniikka, sekä alueelle on rakennettu uudet wc-tilat ja ravintolatilat. Hankkeen urakoinnista vastasi kouvolalainen rakennusalan yritys Ralvia oy.

Tapahtuma-areenan suunnitteli kouvolalaisen Arkkitehtuuritoimisto ARKHALTIA Oy:n arkkitehti Kari Mustonen. – Halusin mahdollisimman avoimen, ilman pilareita olevan tilan. – Harjapalkin yläosan muoto noudattaa maaseuturakentamiselle tuttua harjakattomuotoa ja harjapalkin alaosan kaari tuo rakenteeseen näyttävyyttä. Tapahtuma-areenan viuhkamaisella muodolla saadaan katsojat lähemmäksi esiintyjiä, kuvailee Mustonen.

Liimapuurakenne mahdollistaa Mustonen mukaan yksinkertaisen ja näyttävän rakenteen pitkällä jännevälillä. – Samalla saadaan ekologinen hiiltä sitova kotimainen rakenneratkaisu. Tapahtuma-areena on liimapuurakenteiden lisäksi muutenkin puurakenteinen soiroseinäkkeineen ja julkisivulautoineen lukuun ottamatta betonilattiatasoja perustuksineen ja katsomon porrasaskelmia.

–Haluamme olla edistämässä Areenassa toteutettavaa modernia puurakentamista, sanoo hanketta tukenut Marjatta ja Eino Kollin säätiön asiamies Esko Kolli. – Jaala on ollut aina teollisuusneuvos Eino Kollin perustamalle Vierumäen teollisuudelle merkittävä puuraaka-aineen hankinta-alue ja monien työntekijöiden kotipaikka. Uskomme että valmistunut Areena edistää Säätiön tavoitteita kuten julkista puurakentamista ja maaseudun elinvoimaa, sanoo Kolli.

‍Markku Laukkanen