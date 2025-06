Keusoten aluehallitus valmistautui tulevaan

Aluevaltuusto hyväksyi osan palveluverkkomuutoksista – Nurmijärven osalta laaditaan kokonaisselvitys 23.5.2025 08:12:46 EEST | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui torstaina 22.5.2025 päättämään palveluverkoston muutoksista. Päätösten taustalla on aluehallituksen 22.4. hyväksymä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma, jossa palveluverkolle on asetettu 2,6 miljoonan euron säästötavoite. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteena on kattaa valtion edellyttämä 133 miljoonan euron alijäämä.