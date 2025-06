Puolustusvaliokunnan sd-edustajat: Historiallinen puolustusselonteko katsoo pitkälle tulevaisuuteen

— Tänään hyväksytty mietintö puolustusselonteosta on historiallinen. Kyseessä on ensimmäinen Suomen Nato-jäsenyyden aikana valmistunut selonteko, joka kokoaa hyvin yhteen päälinjat kansallisen puolustuksemme kehittämisestä osana liittokunnan yhteistä pelotetta ja puolustusta muuttuneessa turvallisuusympäristössä laajasti puolustuksen eri sektorit huomioiden. Selonteon aikajänne ulottuu yli vaalikausien 2030-luvulle, mikä on osoitus siitä, että puolustuksen vahvistaminen vaatii pitkäjänteistä kehittämistä sekä resursointia, kansanedustajat korostavat.

Puolustusselonteko ja sen toimeenpano on keskeinen osa sen varmistamista, että Suomen puolustuskyky vastaa toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. SDP korostaa, että tärkeintä on varmistaa kaikissa tilanteissa Suomen ja suomalaisten turvallisuus.

— Selvää on, että puolustuksemme vahvistaminen haastaa julkista taloutta muutenkin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Kuten selonteosta ja mietinnöstä käy ilmi, meillä on kuitenkin tulevina vuosina huomattavia investointitarpeita, jotka tulee pystyä ennakoimaan ja tekemään mahdollisimman etupainotteisesti. Samalla Naton suorituskykytavoitteet sekä todennäköisesti pian nouseva puolustusbudjettitavoite lisäävät paineita puolustusmäärärahojen korottamiselle yli vaalikausien. Siksi parlamentaarisen yhteisymmärryksen löytämisen merkitystä ei voi liikaa korostaa. SDP haluaa tässä yhteydessä muistuttaa myös sitä, ettei tarpeellisia puolustusinvestointeja tule tehdä muun yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden kustannuksella, edustajat toteavat.

Lisäksi edustajat pitävät tärkeänä, että puolustusvaliokunnan mietinnössä on painotettu eduskunnan tiedonsaannin ja toisaalta tulevien selontekojen parlamentaarisen seurannan tärkeyttä.

— Erityisesti Natoa ja muutenkin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä korostuu eduskunnan, valtioneuvoston ja tasavallan presidentin saumattoman yhteistyön merkitys. On keskeistä, että eduskunnalla on parlamentaarisessa demokratiassa sille kuuluva rooli päätöksenteossa, edustajat päättävät.