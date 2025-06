Kelan palvelupiste Nurmijärvellä korvataan muilla palveluilla 1.9. alkaen. Kelan palvelupiste Nurmijärvellä on palvellut asiakkaita ajanvarauksella, ja asiakaskäyntien määrä on ollut vähäinen. Suurin osa asiakkaista on hoitanut Kela-asiansa verkossa, puhelimessa, postitse tai Kelan muissa palvelupisteissä.

Kela palvelee asiakkaita edelleen lähialueen palvelupisteissä ja asiointipisteissä

Lähimmät Kelan palvelupisteet Nurmijärveltä:

Järvenpää:

Palvelupiste sijaitsee Järvenpään palvelutorilla, Helsingintie 18 (A-rappu, 5. krs).

Hyvinkää:

Palvelupiste sijaitsee Hyvinkään palvelutorilla, Kankurinkatu 4–6.

Vantaa, Myyrmäki:

Palvelupiste sijaitsee osoitteessa Vaskivuorentie 25.

Ajantasaiset aukioloajat kannattaa tarkistaa osoitteesta https://www.kela.fi/palvelupisteet.

Nurmijärven kunnan Ohjaamoissa, kotoutumis- ja työllisyyspalveluissa, sekä etsivässä nuorisotyössä on mahdollisuus Kelan etäpalveluun, jolloin asiakas videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan. Kela neuvottelee myös hyvinvointialueen lähineuvonnan kanssa etäpalvelun käyttöönotosta.

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa

Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Paperipostia voit toimittaa omalla kustannuksella osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 KELA.

Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

Asiakas voi soittaa puhelinpalveluun myös tunnistautuneena OmaKelassa. Tunnistautuminen tapahtuu tilaamalla kertakäyttöinen koodi OmaKelassa. Puhelinpalveluun voi jatkossakin soittaa ilman tunnistautumista, mutta etukäteen tunnistautuminen nopeuttaa ja turvaa asiointia.

Asiakas voi myös jättää soittopyynnön puhelinpalveluun OmaKelassa. Soittopyynnön voi jättää kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle. Kelan asiantuntija soittaa puolen tunnin kuluessa valitusta ajasta.

