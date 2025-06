Osavuosikatsaus: Sää ja markkinat haastoivat energiavuoden alkua

Konsernin liikevaihto 1–4/2025 oli 170,3 milj. euroja ja oli noin 25,2 milj. euroa (noin 13 %) pienempi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihdon pieneneminen johtui lämpimästä alkuvuoden säätilasta. Siirretyn sähkön määrä oli noin 13 % pienempi, myydyn sähkön 12 % pienempi ja myydyn kaukolämmön 14 % pienempi alkuvuoteen 2024 verrattuna.

Tulos 1–4/2025 jäi noin 10 milj. euroa alhaisemmaksi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tämä johtui sähkönmyynnin ja -tuotannon heikosta kannattavuudesta alkuvuonna, jotka molemmat jäivät tappiolliseksi.

Leuto alkuvuosi vaikutti negatiivisesti liiketoimintoihin

Alkuvuosi oli sääolosuhteiltaan poikkeuksellisen leuto. Pakkashuippuja ei ollut, mikä vähensi lämmitystarvetta ja siten sähkön kulutusta ja siirtoa, sekä kaukolämmön myyntiä. Tämä johti myös siihen, että sähkön huippuhintoja ei syntynyt samalla tavalla kuin alkuvuonna 2024, jolloin oli poikkeuksellisen kylmää ja sähkön hinnoissa rikottiin uusia ennätyksiä.

Alhaiset sähkön markkinahinnat ovat vaikuttaneet negatiivisesti myös konserniin kuuluvan Solarigon liiketoimintaan. Uusia aurinkopuistojen rakentamispäätöksiä ei ole kovin montaa tehty Suomessa alkuvuoden aikana. Tähän on syynä riittävä sähkön tuotantokapasiteetti suhteessa kysyntään tällä hetkellä. Lisäksi alhaiset sähkön markkina- ja johdannaishinnat vaikuttanevat investoijien tekemiin päätöksiin, jotka liittyvät uusiin aurinko- ja tuulipuistoihin. Suomeen tarvitaan lisää puhtaan sähkön käyttäjiä, ennen kuin markkina lähtee uudelleen vetämään.

Sähkömarkkinoiden hintapiikit tasaantuvat

Sähkön tuotanto pysyi vakaana koko alkuvuoden ajan, vaikka esimerkiksi Olkiluoto 2 -ydinvoimalaa ajettiin vajaateholla varotoimenpiteenä. Kokonaisuutena tuotanto riitti kattamaan kysynnän ilman merkittäviä häiriöitä. Sähkömarkkinat ovat alkaneet reagoida tehokkaammin hintavaihteluihin. Myös pohjoismainen vesitilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä. Tämä on lisännyt vesivoiman tarjontaa, joka on painanut sähkön johdannaishintoja alas.

Uudentyyppinen liiketoiminta, kuten kulutusjoustoa hyödyntävät ratkaisut, ovat alkaneet tasoittaa hintapiikkejä. Myös kuluttajat ovat oppineet rytmittämään sähkönkäyttöään edullisempien tuntien mukaan. Esimerkiksi tammi–maaliskuussa 2025 sähkön tukkuhinta ylitti 30 snt/kWh vain viitenä tuntina. Nollahintaisia tai negatiivisia tunteja oli 85. Tämä ilmiö on jatkumoa vuoden 2024 kehitykselle, jolloin negatiivisia hintoja oli jo 725 ja nollahintaisia 175 tunnin ajan, eli noin 10 % vuoden kokonaistunneista.

Energiapuun hinnat ovat kääntyneet hienoiseen laskuun vuoden alussa. Konsernissa lämpöliiketoimintaa harjoittava Lempeä Lämmön biopolttoaineiden varastotilanne on lämpimän talven jälkeen hyvällä tasolla, eikä varastoja ole näin ollen ollut tarvetta täydentää. Lempeä Lämpö tulee myös vuonna 2025 investoimaan lämmöntuotannossa sähkökattiloihin, joilla pystytään tuottamaan kevään - syksyn aikainen lämmitystarve kaukolämpöverkostossa.

Talouden tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut 1-4/2025 1-4/2024 2024 Liikevaihto, M€ 170,3 195,5 463,4 Käyttökate, M€ 11,1 18,2 53,0 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja -veroja, M€ -2,1 8,1 19,7 Investoinnit, M€ 20,4 18,8 89,3 Omavaraisuusaste 18,4 18,3 19,6 Henkilöstö keskimäärin 171 148 168

Investoinnit sähköverkon toimitusvarmuuteen luovat korotuspainetta verkkopalveluhintoihin

Sähkön markkina- ja samoin myös johdannaisten hinnat ovat säilyneet alhaisella tasolla myös toukokuussa. Säätilan osalta toukokuun oli hieman normaalia viileämpi, jonka takia energian siirto- ja myyntimäärät ovat olleet hieman vuoden takaista korkeammalla tasolla.

Liikevaihdon arvioidaan laskevan viime vuoteen verrattuna ja tuloksen arvioidaan nousevan hieman viime vuoden tasosta, vaikka alkuvuosi sujui heikosti. Sähkön siirtoliiketoiminta jatkaa edelleen investointejaan toimitusvarmaan sähköverkkoon loppuvuoden aikana ja konsernin investointien arvioidaan olevan lähellä 60 milj. euroa vuonna 2025, josta suurin osa tulee kohdistumaan sähköverkkoihin.

Konsernissa sähkönsiirtoliiketoimintaa harjoittava Järvi-Suomen Energia on velvoitettu rakentamaan toimitusvarmat sähköverkot valmiiksi vuoden 2036 loppuun mennessä. Tämä tulee tarkoittamaan sitä, että myös tulevaisuudessa sähkön siirtohinnoissa on korotuspainetta. Mikäli takarajaa pystyttäisiin siirtämään esimerkiksi 5 vuodella eteenpäin, merkittäviltä siirtohintojen korotuksilta vältyttäisiin tulevien vuosien aikana.

Tulevat sähköverkkojen investoinnit ovat käyttöpaikkaa kohti laskettuna kalliimpia kuin tähän asti toteutetut. Toimitusvarman sähköverkon piirissä oli vuoden 2024 lopussa noin 61 000 käyttöpaikkaa.