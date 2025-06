Kotina metsä -näyttely tuo luonnonmetsän keskelle Helsinkiä

Luonnontilainen metsä on Suomessa harvinaisuus ja monelle tuntematon. Valokuvataiteilijat Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo kuvaavat näyttelyssään luonnonmetsien rikasta elämää: erilaisia elinympäristöjä ja elämän muotoja, mutta myös metsien hupenemista ja siihen liittyvää luontokatoa. Näyttely vie kävijät tutustumaan metsään valokuvien, videoteosten sekä Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmanäytteiden avulla.

Näyttely tarkastelee metsää ekologisena kokonaisuutena – ja elämän ylläpitäjänä. Kotina metsä hyödyntää monipuolisesti luonnontieteellisiä kokoelmia ja esittelee heikosti tunnettuja, mutta merkittäviä luonnonmetsän indikaattorilajeja. Metsien voimaperäisen käytön takia useat ennen yleiset lajit ovat muuttuneet korvaamattomiksi aarteiksi. Näyttelyssä yhdistyvät visuaalisuus, tieteellinen tieto ja oivallus – se on suunniteltu puhuttelemaan kaikenikäisiä kävijöitä.

Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo ovat tehneet pitkään yhteistyötä metsäaiheiden parissa. Viimeisimpänä he ovat syventyneet luonnonmetsiin näyttelyssä ja kirjassa Pohjoistuulen metsä (2023).

Kotina metsä Luonnontieteellisessä museossa 5.6.2025–5.4.2026.



Lisätietoja

Kesäpuutarhat kutsuvat – opastuksia Kaisaniemessä ja Kumpulassa

Luomuksen kasvitieteelliset puutarhat puhkeavat keskikesällä täyteen kukoistukseensa. Molemmissa puutarhoissa järjestetään kesäkaudella opastuksia, joissa syvennytään kasvien maailmaan ja puutarhojen historiaan.

Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa järjestetään maksuttomia opastuksia 10.6.–21.8. Ulkopuutarhan kierroksilla matkataan kasvien kehityshistoriaa esittelevän evoluutiopuutarhan poluilla, sukelletaan tuoksujen ja värien maailmaan sekä ihaillaan harvinaislaatuisia jäkälä- ja sammalpuutarhoja. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Lisätietoja opastuksista.

Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa järjestetään teemakierroksia 11.6.–22.8. Opastuksilla syvennytään aina tiettyyn puutarhan osaan, kuten hyötykasveihin tai Kaukoitään. Kierrokset sisältyvät pääsymaksuun, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Lisätietoja opastuksista.

Vielä ehdit: Hildan hämähäkit -näyttely 17.8. asti

Kesän ajan on vielä mahdollista nähdä harvinainen taidehistoriallinen aarre: Suomen ensimmäisen naispuolisen luonnontieteellisen kuvittajan, Hilda Olsonin, yli 160 vuotta vanhat hämähäkkiakvarellit. Vuosina 1859–1862 Olson laati 454 tarkkaa kuvitusta eläintieteen professori Alexander von Nordmannin ohjauksessa. Näistä 33 kuvitusoriginaalia on nyt ensi kertaa laajemmin yleisön nähtävillä. Paperipohjaiset teokset ovat erittäin herkkiä valolle, jonka vuoksi ne voivat olla esillä vain rajoitetun ajan. Olsonin hämähäkkiakvarelleja on esillä myös Ateneumin Rajojen rikkojat -näyttelyssä 24.8.2025 asti.

Lisätietoja Hildan hämähäkit -näyttelystä.

Yleisökohteiden aukioloajat ja opastusten lisätiedot: luomus.fi