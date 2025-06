Finnveran Juuso Heinilä: Suomen talouden näkymät merkittävästi positiivisemmat kuin vuosi sitten – Vientikauppojen rahoitusneuvottelujen määrä noussut selvästi

– Näkymä tällä hetkellä on selvästi positiivisempi kuin vuosi sitten. Veturiyritysten, jotka näkyvät Finnveralle erityisesti isojen vientikauppojen kautta, näkymät ovat tällä hetkellä merkittävästi paremmat kuin vuosi sitten. Sama näkyy pk- ja midcap-sektorissa, eli yritykset ovat käynnistäneet investointeja ja on merkittäviä kasvuhankkeita. Tämä näkyy meidän rahoituksessamme kaikissa asiakassegmenteissä merkittävänä kasvuna nimenomaan kasvun rahoitukseen liittyen, toimitusjohtaja Juuso Heinilä sanoo.

Heinilä puhui talouden näkymistä Rahoitus & kasvu LIVE -webinaarissa 4.6.2025. Mukana keskustelussa olivat osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä ja toimitusjohtaja Heli Hytönen Kasvuryhmästä. Keskustelun juonsi Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki.

Positiivinen käänne näkyy toteutuneen rahoituksen määrässä

Finnvera myönsi tammi–maaliskuussa 2025 kotimaan lainoja ja takauksia 0,3 miljardia euroa (0,2). Rahoitus kasvoi vertailukaudesta sekä rahoitettujen yritysten määrässä että euromääräisesti. Vientitakuita ja -takauksia sekä erityistakauksia myönnettiin 2,7 miljardia euroa (1,6).

– Ensimmäisellä kvartaalilla toteutunutta vientirahoitusta oli lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna. Pk- ja midcap-yritysten kasvurahoitus on myös noussut. Itse uskon, että käänne on tapahtunut, Heinilä sanoo.

Kaikilla keskeisillä vientitoimialoilla näkymä on Heinilän mukaan selvästi parempi kuin vuosi sitten, olipa sitten kyse tehtaiden tai energialaitosten rakentamisesta maailmalle, mihin Suomesta löytyy huippuosaamista, tai esimerkiksi televerkoista. Kaivosteollisuudessa on kasvuvaihe käynnissä, ja puhtaan siirtymän näkökulmasta on tärkeää, että vanhoja kaivoksia modernisoidaan ja uusia avataan.

Toukokuun lopussa varmistui Turun telakalla rakennettavan Icon 4 -risteilyaluksen rahoitus ja sitä kautta aluksen tilaus, mitä on luonnehdittu jopa käänteentekeväksi tilaukseksi Suomen taloudelle.

– Valtavan merkittävä uutinen. Meriteollisuuden näkymät ovat muuttuneet selvästi positiivisemmiksi vuoden aikana laajemminkin, mikä on myönteinen uutinen, Heinilä sanoo.

Huolestuttavaa tällä hetkellä on esimerkiksi korkea työttömyys, mikä vaikuttaa yksityiseen kulutukseen. Toisaalta kun kasvu on nyt lähtenyt liikkeelle, yrityksillä on työvoimaa saatavilla, mikä voi Heinilän mukaan vauhdittaa käännettä tänä ja ensi vuonna.

Trump toi huonon ennustettavuuden, mutta käynnissä on myös Suomen kannalta myönteisiä muutoksia

Heinilän mukaan talouteen ei olisi toivottu niin huonoa ennustettavuutta kuin Donald Trumpin presidenttikauden mukana on tullut. Toisaalta tapahtuu paljon positiivisia muutoksia.

– Meille oli Suomessa suuri negatiivinen shokki, että korot nousivat niin nopeasti korkealle. Nyt ne ovat tulleet voimakkaasti alas, ja se on juuri Suomen taloudelle ja suomalaisille yrityksille hyvin myönteinen asia. Eurooppa on heräämässä, ja Saksa tulee vaikuttamaan myönteisesti Euroopan talouskehitykseen. Tiivistyvä yhteistyö Ruotsin kanssa näkyy yrityksille myönteisesti. Puolustussektorin valtavat panostukset ovat tavallaan surullinen asia, mutta se on valtava kasvumahdollisuus yrityksille, joilla on kaksikäyttötuotteita tai kykyä tuoda teknologiaa ja ratkaisuja sille sektorille.

Heinilän mukaan on tärkeää puhua myös pitkän aikavälin kasvusta ja talouden myönteisistä shokeista, että Suomessa uskallettaisiin tarttua mahdollisuuksiin, joita on nyt poikkeuksellisen paljon.

– Me suomalaiset emme välttämättä ole historiassa olleet parhaita tarttumaan mahdollisuuksiin. Olemme tottuneet reagoimaan jarruttamalla, ja nyt on sellainen aika, että näin ei saisi toimia.

Lisätiedot:

Juuso Heinilä, toimitusjohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2576

Finnveran Rahoitus & kasvu LIVE -webinaarin tallenne: https://youtu.be/bgNOdcyf_rc