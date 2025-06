Kokoomuksen Heinonen: Tässäkö on keskustan ja SDP:n velkainen vaihtoehto?

”Keskusta ja SDP ovat valinneet helpon, mutta uskottavuudeltaan ohuen oppositiopolitiikan linjan. Edellisessä hallituksessa velalla kaiken paikannut punamultakaksikko syyttää nyt tätä ennätyssopeutukset tehnyttä hallitusta velkaantumisesta. Tämä on kaikkien kaksoisstandardien huippu”, Heinonen tylyttää.



Heinonen muistuttaa, etteivät keskusta ja SDP ole uskaltaneet julkaista omaa vaihtoehtoaan julkisen talouden tasapainottamiseksi ja kasvun luomiseksi. Vaihtoehdon sisältö ei kuitenkaan ole suuri arvoitus.



”Tässä on SDP:n ja keskustan vaihtoehto: lisää veronkiristyksiä työhön ja yrittämiseen, uusia menolisäyksiä ilman rahoitusta, kaikkien rakenteellisten uudistusten perumista. Sama resepti kuin Marinin hallituksen aikana, ja tuloksena olisi entistäkin velkaantuneempi ja köyhtyneempi Suomi”, Heinonen lataa.



Heinonen viittaa SDP:n ja keskustan aiemmin julkaisemiin vaihtoehtoihin.



”Vuosi sitten SDP julkaisi ehdotuksensa 3,4 miljardin euron veromoukarista, jossa oli mukana muun muassa maastapoistumisvero ja miljardiluokan kiristykset yritysten verotukseen. Keskusta olisi rahoittanut 400 miljoonan Länsirata-panostuksen perumisella miljardien arvosta menolisäyksiä ja kiristänyt verotusta tänä vuonna lähes 500 miljoonaa euroa enemmän kuin hallitus. Keskusta tuplaisi talouskasvun tyhjällä paperilla”, Heinonen kuittaa.



Heinonen muistuttaa, etteivät keskusta ja SDP olleet hallituksessa valmiita luopumaan mistään vanhasta törmätessään kriisien aiheuttamiin menopaineisiin, toisin kuin tämä hallitus.



”Tänä aamuna kansanedustaja Hilkka Kemppi sanoi Ylen Aamu-tv:ssä, että hallituksen pitäisi tarkastella jo tehtyjä säästöjä. Keskusta siis samaan aikaan kritisoi hallitusta velkaantumisesta ja velkaantumisen hillitsemiseksi tehdyistä säästöistä. Opposition pakka on aivan sekaisin”, Heinonen päättää.