Helsingin tarkastuslautakunta: Lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin ei ole varauduttu riittävästi

Sateiden, tulvien ja kuumuusjaksojen aiheuttamista haitoista on jo kokemusta pääkaupunkiseudulla. Riskit ovat suurimmat kantakaupungissa, jossa on tiivistä, vanhaa kaupunkirakennetta ja kriittistä infrastruktuuria. Tulevaisuuden varautuminen edellyttää paikoin merkittäviäkin muutoksia muun muassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. On myös päätettävä, mikä on hyväksyttävä riskitaso, johon varaudutaan.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että varautumistyötä tehdään koordinoidusti ja korjausinvestointeja käynnistetään riskialueilla hulevesien hallitsemiseksi ja lämpösaarekeilmiön ehkäisemiseksi.

Kaupunki vaiheistaa omia katutyöremonttejaan ja arvioi niiden haittoja

Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksessa suosituksia myös katutöihin. Ongelmaksi nähdään se, että yksityisten urakoitsijoiden toimintaan ei kyetä puuttumaan riittävän tehokkaasti nykyisessä lainsäädännössä.

Tarkastuslautakunta suosittelee jatkamaan edunvalvontatyötä, jotta kunnossapitolain muutos vastaa Helsingin tarpeisiin. Kaivutöistä 70 prosenttia on jonkun muun kuin kaupungin suorittamia. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että työmailla tunnetaan vaadittava ohjeistus ja noudatetaan sitä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietomurto nosti esille puutteita tietoturvassa

Keväällä 2024 ilmi tullut tietomurto osoitti, että kaupungilla on puutteita tietoturvakontrolleissa, tietoturvan ylläpidon vastuissa ja tiedon säilyttämiseen liittyvissä käytännöissä. Tarkastuslautakunta suosittelee, että johtaminen ja toimijoiden vastuut määriteltäisiin selkeästi ja digitaalisesta kehitysvelasta johtuvat puutteet korjataan.

Myös kaupungin tilintarkastaja kiinnittää asiaan huomiota tilintarkastuskertomuksessa ja esittää, että viidelle kaupungin viranhaltijalle ei myönnetä vastuuvapautta, koska Keskusrikospoliisin esitutkinta mahdollisesta tietosuojarikoksesta kaupungin toiminnassa on kesken.

Asunnottomuutta on onnistuttu vähentämään Helsingissä kestävällä tavalla

Asunnottomien määrä on puolittunut viimeisten kuuden vuoden aikana, mutta vuonna 2024 yksin elävien asunnottomien määrä lähti kasvuun ensimmäisen kerran vuoden 2012 jälkeen. Asuntoneuvontapalveluja on kehitetty, ja ne nähdään merkittävänä häätöjen ehkäisyssä. Kaupungilla on toimiva asunnottomien palveluprosessi ja etsivästä työstä on hyviä kokemuksia.

Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä, että asumisneuvonta on jatkossakin riittävää kaupungin kasvavaan asiakasmäärään nähden. Hätämajoitusta on kehitettävä siten, että päihteetön ja naisille tarkoitettu asuminen on erillään ja tarjolla on peseytymis- ja pyykinpesumahdollisuuksia.

Kouluissa ja lastensuojelussa tehdään yhteistyötä, jos huoli lapsesta herää

Tarkastuslautakunta kiinnittää arviointikertomuksessa huomiota myös koulujen ja lastensuojelun yhteistyöhön. Koulussa lapsen ongelmat huomaa yleensä lapsen oma opettaja. Herännyt huoli otetaan puheeksi lapsen ja vanhempien kanssa ja perheelle tarjotaan koulun tukitoimia. Jos päädytään huoli- tai lastensuojeluilmoitukseen, yhteistyö ja tiedonvaihto lastensuojelun kanssa toteutuvat pääosin kaupungin ohjeistusten mukaisesti. Ohjeistukset eivät kuitenkaan ole kaikilta osin selkeitä ja yhdenmukaisia. Tietojenvaihto ei myöskään toimi aina toivotusti.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että lastensuojelu tiedottaisi tilanteen etenemisestä ilmoituksen tehnyttä tahoa huomioiden salassapito ja välttämätön tiedontarve, kouluissa yhteistyöohjeet olisivat löydettävissä ja että yhteinen ohjeistus olisi yhdenmukaista.

Arviointikertomus valtuuston käsittelyyn 18.6.

Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Edellä mainittuihin aiheisiin sekä muihin tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomuksessa käsittelemiin aiheisiin voi tutustua Internet-sivustolla arviointikertomus.fi.

Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta kokouksessaan 18.6.2025. Samassa yhteydessä käsiteltävänä ovat kaupunginhallituksen ja toimialalautakuntien lausunnot arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomus.