Kokoomuksen Vikman: Alijäämämenettelyltä vältytään, kiitos hallituksen sopeutuspäätösten

Euroopan komissio tiedotti tänään, ettei Suomi joudu liiallisen alijäämän menettelyyn.



”Alijäämämenettelyyn olisi jouduttu ilman hallituksen sopeutuspäätöksiä. Komissio totesi, että Suomi on jo sitoutunut sen suosittamiin toimenpiteisiin julkisen talouden tasapainottamiseksi. On selvää, että sopeuttamistoimet ovat olleet välttämättömiä talouspolitiikan uskottavuuden kannalta”, Vikman sanoo.



Alijäämäsääntöjen mukaan julkisen talouden alijäämä saa olla enintään 3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Komissio otti huomioon kasvavien puolustusmenojen vaikutuksen Suomen alijäämään.



”Suomen julkisen talouden alijäämän arvioidaan tänä vuonna olevan 3,7 prosenttia, mutta puolustusmenojen kasvun osuus tästä on arviolta 0,9 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Alijäämä jäisi siis alle 3 prosentin rajan ilman puolustusmenojen kasvattamista. On tärkeää, ettei Suomea rangaista turvallisuuteen ja puolustukseen panostamisesta”, Vikman toteaa.

Alijäämämenettelyyn joutumisella olisi ollut Suomelle laajempia kielteisiä vaikutuksia.



”Alijäämämenettelyyn joutuminen voisi vaikuttaa Suomen asemaan luottoluokittajien silmissä ja tehdä velasta entistäkin kalliimpaa. Hallitus on sitoutunut Suomen julkisen talouden suunnan korjaamiseen, ja on valmis myös lisäsopeutuksiin, jos tilanne sitä jatkossa vaatii”, Vikman päättää.