Yhtenäinen toimintamalli rakennustuotteiden uudelleenkäyttöön

Vuonna 2023 käynnistyneen Uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden ja soveltuvuuden selvittäminen ja suunnittelu (UURAKET) -tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää yhteisiä käytäntöön sovellettavia toimintamalleja, joilla voidaan varmistaa purettujen ja irrotettujen rakennustuotteiden terveellisyys, turvallisuus, kelpoisuus ja soveltuvuus uudelleenkäyttöön uudis- ja korjausrakentamisessa. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti sisäympäristöolosuhteissa oleviin rakennustuotteisiin kuten betonielementteihin, liimapuupilareihin ja -palkkeihin sekä tiilituotteisiin.

– Vastataksemme alan tarpeisiin ja edistääksemme rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä keskityimme kehittämään toimintamalleja, joilla varmistetaan irrotettujen rakennustuotteiden turvallisuus, vaatimustenmukaisuus ja soveltuvuus seuraavassa käyttökohteessa ja rakennuspaikkakohtaisessa varmentamisessa. Uskomme, että oppaan tarjoama tieto vauhdittaa udelleenkäyttöä, koska kelpoisuuden ja soveltuvuuden osoittamisen haasteet madaltuvat merkittävästi oppaan tarjoaman tiedon myötä, kertoo hankkeesta vastannut tutkimusjohtaja Katja Tähtinen.

– Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on hyvin ajankohtainen teema sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä. UURAKET-oppaan sisällössä sukelletaan suoraan uudelleenkäytön syvään päätyyn ja vaikuttavimpaan osa-alueeseen, kun siinä keskitytään kantaviin rakenteisiin, jatkaa hankkeen ohjausryhmän jäsen sekä rahoittajan edustaja Harri Hakaste ympäristöministeriöstä.

UURAKET-hankkeen tuloksista julkaistiin 5. kesäkuuta Opas uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden ja soveltuvuuden selvittämiseen sekä suunnitteluun. Oppaan keskeisenä tavoitteena rakentamisen ohjauksen näkökulmasta on luoda menetelmät uudelleenkäytettävien tuotteiden tuotehyväksynnälle osana kuntien viranomaisohjausta. Opas on ladattavissa osoitteessa: rts.fi/julkaisut

Opas perustuu tutkittu tietoon ja alan asiantuntijoiden yhteistyöhön

Opas on toteutettu Rakennustietosäätiön vetämänä monialaisena yhteistyönä Aalto-yliopiston, AFRY Finland Oy:n, A-insinöörit Suunnittelu Oy:n, Eurofins Expert Services Oy:n, IdeaStructura Oy:n, Sitowise Oy:n, Työterveyslaitoksen ja Ytekki Oy:n kanssa. Oppaan sisältö perustuu kansallisen ja kansainvälisen tutkitun tiedon, standardien, olemassa olevien oppaiden ja ohjeiden tiedon koostamiseen ja analyysiin sekä data- ja laboratorioanalyysien tuloksiin. Työhän on osallistunut asiantuntijoita myös hanketyöryhmän ulkopuolelta. Oppaan sisältöjä on kehitetty alan asiantuntijoille ja viranomaisille järjestetyissä työpajoissa sekä haettu alan näkemyksiä kolmen eri lausuntokierroksen kautta.

– Oppaasta ja hankkeen tuloksista on janottu tietoa työn käynnistymisestä lähtien. Olemme esitelleet hanketta ja sen välituloksia kymmenissä tapahtumissa eri alojen asiantuntijoille ja viranomaisille. Olemme iloisia, että työ kiinnostaa niin monia ja että opasta on alalla odotettu. Tämä on uusi avaus rakennustuotteiden uudelleenkäytön edistämisessä ja luo hyvän pohjan muidenkin tuoteryhmien kelpoisuuden ja soveltuvuuden selvittämiselle ja toteamiselle, toteaa Tähtinen.

Oppaan sisällöistä ja hankkeen tuloksista tullaan järjestämään avoimia tilaisuuksia Rakennustietosäätiö RTS:n ja Helsingin kaupungin Kiertotalousklusterin toimesta syksyllä 2025. Lisäksi hankkeen tuloksista viestitään seminaarien, tiedeartikkeleiden ja muiden tapahtumien sekä julkaisuiden kautta.