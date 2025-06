Henriksson: Yli kymmenen vuoden työ saamelaisten oikeuksien puolesta kantaa nyt hedelmää!

Entisenä oikeusministerinä Henriksson iloitsee siitä, että saamelaiskäräjälaki, jonka puolesta hän on työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan, nyt perustuslakivaliokunnan mietinnön myötä ottaa ison harppauksen eteenpäin.

– Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa, ja heillä on oikeus omaan kulttuuriinsa, kieleensä ja perinteisiin elinkeinoihinsa. Uusi saamelaiskäräjälaki on tarpeen, jotta saamelaisten oikeudet voidaan turvata. Suomi on saanut toistuvasti huomautuksia YK:n eri elimiltä, jotka valvovat kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamista. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että pääsemme nyt eteenpäin tämän lakiesityksen kanssa, joka korjaa aiemmat puutteet, Henriksson jatkaa.

Henriksson ja RKP varmistivat, että hallitusohjelmaan sisällytettiin kirjaus, jonka mukaan saamelaiskäräjälaki tuli antaa eduskunnalle vuoden 2023 loppuun mennessä. Lakiesitys perustuu oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timosen johtaman toimikunnan edellisellä hallituskaudella tekemään työhön, ja se on valmisteltu yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa.