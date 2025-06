Helsinki Biennaali 2025 avautuu yleisölle sunnuntaina 8.6.

Helsinki Biennaali 2025 esittelee taitelijoita ympäri maailmaa. Mukana on 37 taiteilijaa ja taiteilijakollektiivia, jotka edustavat 30 eri kulttuuria erityisesti Pohjoismaista, Latinalaisesta Amerikasta, ja Aasiasta. Taiteilijoista ja kollektiiveista 25 nähdään Vallisaaressa, 5 Esplanadin puistossa ja 15 HAM Helsingin taidemuseossa. Teoksia ja teoskokonaisuuksia on kaikkiaan 57 ja niistä noin puolet saa ensiesityksensä Helsingissä. Helsinki Biennaalin tilausteoksia on kaikkiaan 13. Kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi monimateriaalisia installaatioita, perinteistä käsityötä kunnioittavia teoksia, soivia veistoksia ja suojapaikkoja tarjoavaa keramiikkaa.

Helsingin pormestari Daniel Sazonov:

"Olemme iloisia voidessamme toivottaa kävijät tervetulleiksi kolmatta kertaa järjestettävään Helsinki Biennaaliin. Helsinki on vilkas tapahtumakaupunki ja biennaali on saanut erityisen paikan Helsingin tapahtumakalenterissa ja helsinkiläisten sydämissä. Luovuudella, taiteella, merellisyydellä ja tiiviillä luontoyhteydellä on erityinen merkitys helsinkiläisten hyvälle arjelle. Tänä vuonna kuvataiteen suurtapahtuma saa uuden ulottuvuuden, kun biennaali laajenee Esplanadin puistoon. Helsinki haluaa olla kaupunki, jossa kulttuuri kukoistaa ja taide ajoittain yllättää iloisesti ja auttaa meitä katsomaan tuttujakin paikkoja uusin silmin."

HAM Helsingin taidemuseon ja Helsinki Biennaalin johtaja Arja Miller:

”Helsinki Biennaali rakentuu taiteen, luonnon ja merellisen kaupungin ainutlaatuisesta yhteydestä – se tekee meistä erityisen kansainvälisessä biennaalikentässä. Vallisaaren villi luonto, Esplanadin puiston urbaani syke ja HAMin museotilat muodostavat näyttämöt, joissa nykytaide saa elää, hengittää ja muuntua. Helsinki Biennaali on vuoropuhelu taiteen, kaupungin, sen asukkaiden ja luonnon välillä. Biennaalissa saa levätä, oivaltaa, oppia ja viihtyä. Teoksia saa kokea kaikilla aisteilla ja taiteesta saa ennen kaikkea nauttia.”

Ana Teresa Barboza: Toisiinsa punoutuvat tarinat, 2025, yksityiskohta. Helsinki Biennaali 8.6.–21.9.2025, Vallisaari. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Sonja Hyytiäinen.

Helsinki Biennaali 2025 tarkastelee suojan merkitystä

Tulevan Helsinki Biennaalin kuraattorit Blanca de la Torre ja Kati Kivinen ovat saaneet inspiraationsa suojellusta Vallisaaresta, joka on säilynyt ilman ihmisasutusta vuosikymmeniä. Vuoden 2025 Helsinki Biennaali tarkastelee suojan merkitystä ja kääntää katseen ihmisestä muuhun luontoon. Teoksissa ihmisen hahmo väistyy, ja tilalle nousevat eläimet, vesi, kasvit, hyönteiset, mineraalit ja muut elolliset toimijat sekä niiden rooli planeettamme hyvinvoinnin osatekijöinä.

Vuoden 2025 Helsinki Biennaalin kuraattorit Blanca de la Torre ja Kati Kivinen:

”On hienoa päästä avaamaan Helsinki Biennaali 2025. Olemme syvästi kiitollisia kaikille käsille, mielille ja sydämille, jotka ovat tehneet siitä totta – tämä on yhteisen ponnistuksen tulos. Taide tarjoaa suojaa ja lohtua monin tavoin, sekä käsitteellisesti että fyysisesti. Suojan käsite muistuttaa meitä keskinäisestä ja ekologisesta riippuvuudestamme – suojasta tulevaisuuden säilyttäjänä. Suoja ei ole vain turvapaikka, vaan myös suhde, jossa elävän ja ei-elävän rajat hämärtyvät kannustaen meitä perehtymään siihen, mitä rinnakkaiselo muunlajisten olentojen kanssa tarkoittaa kaikissa vivahteissaan.”

Vuoden 2025 Helsinki Biennaalin taitelijat ja taiteilijakollektivit ovat Maria Thereza Alves (BR/DE), Band of Weeds (FI), Ana Teresa Barboza (PE), Sissel M Bergh (Sápmi/NO), Sara Bjarland (FI/NL), Saskia Calderón (EC), Edgar Calel (GT), Tania Candiani (MX), Regina de Miguel (ES/DE), Olafur Eliasson (DK/IS), Carola Grahn (Saepmie/SE), Tue Greenfort (DK), Kalle Hamm (FI) & Dzamil Kamanger (IR/FI), Tamara Henderson (CA/AU), Gunzi Holmström (FI), Katie Holten (IE/US), Ingela Ihrman (SE), Geraldine Javier (PH), Aluaiy Kaumakan (TW), Kristiina Koskentola (FI/NL), Yayoi Kusama (JP), Jenni Laiti (FI/SE) & Carl-Johan Utsi (SE), LOCUS / Tanja Thorjussen & Thale Blix Fastvold (NO), nabbteeri (FI), Ernesto Neto (BR), Otobong Nkanga (NG/BE), Giuseppe Penone (IT), Laura Põld (EE/AT), Marjetica Potrč (SI), Kati Roover (EE/FI), Hans Rosenström (FI), Paul Rosero Contreras (EC), Raimo Saarinen (FI), Pia Sirén (FI), Theresa Traore Dahlberg (SE/BF), Nomeda & Gediminas Urbonas (LT/US) ja Juan Zamora (ES).

Hans Rosenström: Ajan aallot, 2025. Helsinki Biennaali 8.6.–21.9.2025, Vallisaari. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Sonja Hyytiäinen.

Suurella sydämellä suurelle yleisölle: Kolme tapahtumapaikkaa, kolme ilmaispäivää ja tuhansia koululaisia

Helsinki Biennaali 2025 on valmisteltu suurta yleisöä ajatellen ja sen saavutettavuutta on kehitetty muun muassa uudella tapahtumapaikalla Helsingin ydinkeskustassa. Nykytaiteen huippuihin on mahdollista tutustua maksuttomasti Esplanadin puistossa koko tapahtuman ajan.

Helsinki Biennaali levittäytyy myös HAM Helsingin taidemuseon tiloihin Tennispalatsissa. Vaikuttavissa kaarihalleissa esitellään erityisesti museotiloihin soveltuvia teoksia. Museokorttikohde HAMiin pätevät normaalit museon pääsymaksut. HAMiin on maksuton sisäänpääsy Helsinki-päivänä 12.6., perjantaina 27.6., perjantaina 25.7., Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivänä 9.8. sekä perjantaina 29.8.

Helsinki Biennaalin osuus Vallisaaressa on pääsymaksuton. Maksullista vesireittiliikennettä operoi FRS Finland. Lauttaliikenteen kilpailutuksesta vastaava Metsähallitus, HAM Helsingin taidemuseo ja Helsingin kaupunki ovat hyvässä yhteistyössä saaneet lipun hintaa laskettua, ja perushintainen meno-paluulippu saareen maksaa tänä kesänä 10,90 euroa.

Helsingin kaupunki tarjoaa tänä vuonna maksuttomat lauttamatkat Vallisaareen kolmena perjantaina: 27.6., 25.7 ja 29.8. Lisäksi Helsingin kaupunki kutsuu 1.–9.-luokkalaisille maksuttomille vierailuille elo-syyskuussa 2025.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki:

"Helsinki Biennaalin keskeinen ajatus on tarjota laadukasta kansainvälistä ja kotimaista nykytaidetta kaikkien helsinkiläisten nähtäväksi ja koettavaksi. Siksi on tärkeää, että Vallisaari on saavutettavissa mahdollisimman monelle. Onnistuimme lähes puolittamaan lauttalipun hinnan vuodesta 2023, jolloin biennaali edellisen kerran järjestettiin. Tämän lisäksi kaupunki tarjoaa kolme päivää, jolloin Vallisaaren lautta on maksuton. Erityinen painotus on koululaisissa. Tarjoamme jopa 10 000 peruskoululaiselle maksuttoman lauttalipun Vallisaareen. Näin luokat pääsevät yhdistämään taiteen ja merellisyyden oppiainerajat ylittävästi."

Sara Bjarland: Rantautuminen, 2025, yksityiskohta. Helsinki Biennaali 8.6.–21.9.2025, Vallisaari. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Sonja Hyytiäinen.

Helsinki Biennaali lisää taiteen läsnäoloa Helsingissä myös pysyvästi

Helsinki Biennaalia järjestävä HAM Helsingin taidemuseo haluaa varmistaa, että jokainen biennaali jättää pysyvän jäljen Helsinkiin julkisen taiteen muodossa. Se ei tarkoita vain kestävämpiä työskentelytapoja vaan toteuttaa suoraan HAMin tehtävää: taiteen läsnäolon maksimointia kaupungissa.

Vuoden 2021 Helsinki Biennaalista Helsinkiin pysyvästi jäivät nykyään Jätkäsaaresta löytyvä Laura Könösen Ei taivasta rajana sekä Kalasatamaan sijoitetut Alicja Kwaden teokset Big Be-Hide sekä Pars pro Toto. Kalasatamaan tullaan sijoittamaan myös vuoden 2023 Helsinki Biennaalissa nähty Keiken-kollektiivin Ángel Yōkai Atā. Vuoden 2025 Helsinki Biennaalin teoksista pysyvästi Helsinkiin sijoitetaan ainakin Sara Bjarlandin Rantautuminen ja Gunzi Holmströmin Pimeydestä kauas suureen siniseen.

Myös hyvä yhteistyö julkisen taiteen hankkeen parissa saattaa poikia teoksen Helsinki Biennaaliin. Olafur Eliassonin 5.6. Kruunuvuorenrannassa julkistettavaa julkisen taiteen teosta Pitkän päivän paviljonki on valmisteltu Helsinkiin jo pitkään, ja yhteistyö avasi ovia hänen taiteensa kokemiseen myös Vallisaaressa Helsinki Biennaalissa 2025.

Yayoi Kusama: Huomenna kukkivat kukat, 2011. Helsinki Biennaali 8.6.–21.9.2025, HAM Helsingin taidemuseo. Kuva: HAM / Helsinki Biennaali / Sonja Hyytiäinen.

Tietoa Helsinki Biennaalista 2025

Helsinki Biennaali on kahden vuoden välein toteutuva kansainvälinen nykytaidetapahtuma, jonka kuratoinnista ja tuotannosta vastaa HAM Helsingin taidemuseo.

Helsinki Biennaali 2025 esittelee 37 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää sekä Suomesta että maailmalta. Tänä vuonna biennaalin tapahtumapaikat ovat Esplanadin puisto, Vallisaari ja HAM Helsingin taidemuseo. Taiteilijoista ja kollektiiveista 25 nähdään Vallisaaressa, 5 Esplanadin puistossa ja 15 HAM Helsingin taidemuseossa. Teoksia ja teoskokonaisuuksia on kaikkiaan 57 ja niistä noin puolet saa ensiesityksensä Helsingissä.

Kaikki lisätiedot tapahtumasta löytyvät osoitteesta helsinkibiennaali.fi

Helsinki Biennaali 2025 aukioloajat 8.6.–21.9.2025

Esplanadin puisto

Teokset koettavissa vuorokauden ympäri jokaisena päivänä

Vallisaari

ma suljettu

ti–su klo 11–18

avoinna myös juhannuksena 20.–22.6.

osa ulkoteoksista koettavissa aukioloaikojen ulkopuolella

HAM Helsingin taidemuseo

ma suljettu

ti klo 10–17

ke–pe klo 11–19

la–su klo 11–17

suljettu juhannuksena 20.–22.6.

Helsinki Biennaali 2025 liput ja ilmaispäivät

HAMin näyttelyyn on museon pääsymaksu. Esplanadin puiston ja Vallisaaren näyttelyt ovat maksuttomia. Vesireittiliikenne Vallisaareen on maksullinen.



Helsinki Biennaalin ilmaispäivät ovat kesäkuun, heinäkuun ja elokuun viimeisenä perjantaina. Vesireittiliikenteen maksuttomat liput mahdollistaa Helsingin kaupunki. Reittiliikenteen varaukset aukeavat viikkoa aiemmin.

HAM Helsingin taidemuseoon on maksuton sisäänpääsy myös Helsinki-päivänä 12.6. ja Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivänä 9.8.

Vesiliikenne Vallisaareen

Vallisaaren vesireittiliikenteestä vastaa FRS Finland. Vallisaareen voi matkustaa Kauppatorilta Keisarinluodonlaiturilta (Suomenlinnan lauttojen läheisyydestä). Lauttamatka kestää noin 20 minuuttia. Lautat saapuvat Vallisaaressa Luotsipihan laituriin ja lähtevät Torpedolahden laiturista.

Normaalihintainen meno-paluulippu Vallisaareen maksaa 10,90 euroa. Lauttalippuja voi ostaa FRS:n verkkokaupasta ja Helsinki Biennaali -infopisteestä Kauppatorilta.

Vallisaareen voi tulla myös omalla veneellä. Torpedolahdella sijaitsevassa vierasvenesatamassa on 50 paikkaa.

FRS Finlandin verkkokauppa osoitteessa frs-finland.fi

Tietoa Vallisaaren vierassataman palveluista osoitteessa vallisaari.fi





