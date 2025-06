Huijausviestejä lähetetty Keski-Suomen pelastuslaitoksen nimissä 2.6.2025 16:22:49 EEST | Tiedote

Hyvinvointialueen tietoon on tullut huijausyritys, jossa sähköpostilla on lähetetty lasku, jonka laskuttajaksi on merkitty Keski-Suomen pelastuslaitos.