Viljelijän Berner mukaan Reilu Teko -säkkikeräykseen

”On hienoa, että saimme mukaan uuden kumppaniyrityksen. Tämä on toivottu uudistus juhlavuoden kunniaksi, kun tavoitteena on kerätä ennätysmäärä säkkejä”, iloitsee Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski. 4H-yhdistykset vastaavat keräyspisteiden ylläpitämisestä ja aukioloista paikallisesti.

Myös Viljelijän Bernerissä ollaan iloisia yhteistyöstä.

“Reilu Teko -säkkikeräys on hieno, jo 50 vuotta jatkunut suomalaisten viljelijöiden toteuttama ympäristöteko. On erittäin tärkeää olla mukana tässä yhteistyössä, jolla on monia positiivisia vaikutuksia niin ympäristölle kuin nuorten työllisyydelle. Olemme iloisia, että jatkossa myös Viljelijän -lannoitesarjan säkit voi kierrättää helposti samojen 4H-keräyspaikkojen kautta”, toteaa Viljelijän Bernerin myyntijohtaja Tuomas Latomäki.

Reilu Teko lähellä viljelijää

Reilu Teko -säkkikeräys tuo keräyspisteet lähemmäksi viljelijöitä ympäri Suomea. Mukana on vuosittain yli 200 keräyspistettä, ja keräys työllistää keskimäärin 150 nuorta joka vuosi. Monelle nuorelle työ Reilu Teko -keräyspisteellä voi olla ensimmäinen kosketus työelämään.

Keräyksen laajentuminen uusien kumppanien myötä tukee niin kierrätyksen kasvua kuin sen saavutettavuutta viljelijöille.

“Toivotamme Viljelijän Bernerin tervetulleeksi mukaan keräykseen. Uuden kumppanuuden myötä kerättävien säkkien määrä kasvaa ja saamme entistäkin suuremman osan maatalousmuovista kierrätykseen. Keräyksen ytimessä on paitsi ympäristövastuu myös nuorten työllistäminen. Säkkien määrän kasvaessa myös nuorten työpanoksesta tulee entistä tärkeämpää keräyspisteillä", sanoo Yara Suomen kaupallinen johtaja Roland Westerberg.

Reilu Teko lyhyesti

Reilu Teko on vuodesta 1975 alkaen vuosittain toteutettu säkkimuovinkeräys, jossa kerätään talteen lannoite-, rehu- ja siemensäkkejä. Tänä vuonna keräys juhlii 50-vuotista taivaltaan.

Säkkikeräyksen järjestävät Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H ja Yara Suomi. Keräyksessä ovat mukana jo aiemmilta vuosilta Hankkija, Lantmännen Agro, A-Rehu, Peltosiemen ja Tilasiemen sekä nyt uutena kumppanina Viljelijän Berner. Kerätyt säkit toimitetaan Lassila & Tikanojan vastaanottopisteisiin jatkokäsittelyä varten. Keräyksen näkyvyyttä ovat tukemassa Maaseudun Tulevaisuus ja Landsbygdens Folk. Reilu Teko -keräyksen suojelijana toimii maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesonen.

Keräyspaikat ja ohjeet

Keräyspaikat, säkkien pakkausohjeet sekä tiedot keräykseen otettavista säkeistä löytyvät 4H:n verkkosivuilta www.4h.fi/reiluteko. Sivulta löytyvän hakutoiminnon avulla voi etsiä lähimmän keräyspisteen paikkakunnan nimen tai 4H-yhdistyksen mukaan. Viljelijöille säkkien jättäminen keräykseen on maksutonta.