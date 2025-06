Naantali valmistelee talousarvioraamia 2026 – haastavammat ajat tiedossa

Kehitys Naantalissa on samansuuntaista kuin kuntakentässä yleisesti. Naantali varautuu taloudellisesti vaikeampiin aikoihin. Menojen kehitystä hillitään, lisäksi meidän on pystyttävä priorisoimaan investointeja, ettei lainataakka kasva kohtuuttomasti. Sekä kouluverkossa että infrassa on investointi- ja kunnostustarpeita, jotka on pakko tehdä. Uusille avauksille ei ole tilaa, toteaa kaupunginjohtaja Laura Leppänen.